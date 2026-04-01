Музыкальный бренд Беларуси – в Минске проведут международный конкурс пианистов

Международный конкурс пианистов Минск-2026 пройдет с 1 по 10 апреля и соберет участников из 9 стран мира. Этот конкурс – знаковое событие для молодых пианистов. Подробнее о нем поговорили с нашими гостями.

Владимир Дулов, член жюри международного конкурса пианистов, заведующий кафедрой специального фортепиано БГАМ:

Несмотря на присутствие кнопок, на засилье ИИ, живые пианисты все еще существуют. Их, как всегда, слава Богу, немыслимо много. Если бы вы знали, сколько в мире пианистов, очень хороших, чудесных пианистов, они все играют здорово. Подрастают юные и молодые пианисты.

Иван Кобыльченко, директор международного конкурса пианистов, декан фортепианного и композиторско-музыковедческого факультета БГАМ:

На конкурс было подано 104 заявки из 9 стран-участниц. Это Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Южная Корея, Китай, Франция, Италия и Япония. То есть география, как вы видите, достаточно обширная, чем мы не можем не гордиться. Потому что конкурс, можно по праву сказать, стал музыкальным брендом нашей страны. Конкурс будет проводиться в седьмой раз. С каждым годом он набирает обороты, становится более известным, более популярным, чему мы тоже рады.