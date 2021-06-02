Музыкальные вечера, спектакли и детские представления. Какие культурные мероприятия пройдут в Минске летом?

Новости Беларуси. Уже начался летний сезон. Начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель рассказал в студии программы «Большой город», как его провести в Минске. Узнаем и мы. Юлия Алексеюк, ведущая:

Где же минчанам провести время летом?

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

В летний период минчане могут найти много мест в городе, где можно его провести, но я бы рекомендовал Верхний город, площадку у Ратуши. 22 мая мы торжественно открыли летний музыкально-туристический сезон. Был небольшой перерыв в 2020 году с учетом пандемии, мы перенесли данный проект, и он был долгожданным для минчан и гостей столицы. Этот проект мы стартовали учащимися музыкальных школ. В открытии приняли участие более 300 детей, которые показали свое творчество. Это было замечательно, красиво, красочно – фонтан эмоций, потому что можно смотреть и любоваться нашими профессиональными детьми, как они играют, играют, поют, танцуют. Я думаю, каждый житель нашей страны знает. Вечерние программы – стартовал сводный детский хор, который исполнял как классические, так и современные произведения. Сегодня мы отрабатываем, чтобы ежегодно открывать летний музыкальный сезон именно сводным хором, потому что это красиво, впечатляюще, у меня только очень большие эмоции. Кроме того, каждую субботу на этой площадке будут проходить мероприятия, сюрпризы ждут как жителей Минска, так и гостей. Это будут музыкальные выступления, новшество – представления театров – Янки Купалы, Музыкального театра. Предполагаются и детские спектакли, где дети увидят полюбившиеся сказки, которые они могли читать – увидят это на сцене.

Юлия Алексеюк:

Какие культурно-массовые мероприятия и в каких локациях запланированы в Минске? Виталий Брель:

Главная площадка в Минске, как я уже обозначал, у Ратуши, в Верхнем городе, где будут проходить основные мероприятия этого сезона. Там запланированы театральные вечера, в которых примут участие Белорусский государственный музыкальный театр, Национальный академический театр Янки Купалы, театральный проект «Три ТформаТ» со спектаклем «Княжна Мери». Специально для детской аудитории с 5 июня запланированы спектакли «Муха-Цокотуха», «Маринка-крапивница», который представят Театр кукол и Театр юного зрителя. Думаю, это будет интересно и популярно среди детей, которые находятся в Минске или приехали посмотреть, что у нас в городе проходит. Еще один из полюбившихся проектов летнего музыкально-туристического сезона – «Классика у ратуши». С 17 июля по 4 сентября всех любителей классической музыки приглашаем на музыкальные вечера. Будут представлены программы лучших оркестровых коллективов Беларуси – Государственного академического симфонического оркестра, Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Сегодня это основная площадка, которая будет привлекать зрителей.

Юлия Алексеюк:

Множество мероприятий назвали, а лично вас что больше привлекает, какие направления? Какие мероприятия будете посещать в летний период? Виталий Брель:

Я постараюсь посетить все мероприятия. Сегодня программа сформирована так, что она не повторяется, она очень интересная. Если это спектакль, то не в обычной обстановке, в зале, а на открытой площадке, где будут играть артисты. Если мы говорим о «Классике у ратуши» – это тоже невозможно пропустить, ведь каждый оркестр с изюминкой. Оркестр «Немига», оркестр Белтелерадиокомпании – будут свои произведения. Я постараюсь посетить все, чтобы посмотреть, как он проходит, и насладиться творчеством, которое будут дарить артисты. Юлия Алексеюк:

А как вы анонсируете мероприятия, чтобы люди знали, что в тот или иной день будет какой-то фест?

Виталий Брель:

В первую очередь мы информируем жителей через портал агентства «Минск-Новости», через «Столичное телевидение», которое также доносит до жителей информацию о мероприятиях. Через сайт, и у нас есть странички в социальных сетях, где мы анонсируем мероприятия и проговариваем о тех, что прошли. Я уже не говорю о традиционных афишах, которые располагаются в транспорте, на тумбах города и так далее. Сегодня любой житель может узнать, где, что и когда проходит в Минске. В «Киновидеопрокате» мы видим, как активно рекламируют фильмы, которые идут в кинотеатрах. Если есть премьеры спектакля, только ленивый человек, который не заглядывает в гаджет, не открывает газеты или не имеет телевизора, может не услышать, хотя разговоры ведутся, каждый обсуждает ту или иную тему, которая его затронула. Кто не знает в Минске, что у нас сегодня выступает цирк Юрия Никулина со своей программой? Пользуется популярностью не только среди минчан, но и детки из регионов приезжают. Сегодня есть ограничительные меры, и мы понимаем: сейчас эта волна ушла бы, дали добро, и был бы полный цирк, потому что очень интересная программа, хороший состав артистов, которые выступают. Я думаю, кто желает знать, тот узнает. Каждый человек ищет ту информацию, которую хочет получить. Сегодня, чтобы узнать, где что происходит, достаточно посмотреть «Столичное телевидение» или открыть портал агентства «Минск-Новости». Юлия Алексеюк:

Какие самые яркие мероприятия пройдут в летний период? Возможно, какие-то праздники?