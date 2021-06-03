Профессиональные педагоги разовьют способности. Что нужно знать перед тем, как записать ребёнка в школу искусств?

Новости Беларуси. Уже начался летний сезон. Начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель рассказал в студии программы «Большой город», как его провести в Минске. Узнаем и мы. Юлия Алексеюк, ведущая:

Что касается детей, я знаю, что в Минске есть очень много учреждений культуры. Расскажите подробнее, какие, сколько детей задействовано в них?

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Сегодня в Минске функционирует 26 учреждений образования в сфере культуры. Из них 20 музыкальных, три художественные, одна хореографическая и две школы искусств. Различные направления. Это и хоровое, и эстрадное, музыкально-стилистическое, театральное – можно перечислять. Вы знаете, пользуется популярностью. Сегодня конкурс составляет более двух человек на место. Мы ежегодно для поддержки талантливой и одаренной молодежи проводим конкурсы. Их всего лишь 13. Если вы поприсутствуете хотя бы на одном, поймете, что наши дети талантливы как в музыкальном творчестве, так в театральном и так далее. Юлия Алексеюк:

А с какого возраста пора записывать детей? Виталий Брель:

Обычно, когда дети идут в первый класс, родители направляют в музыкальную либо художественную школу. Идет отбор, отсматривают. Где-то 6-7 лет – в этом возрасте в основном и идут.