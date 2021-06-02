«Есть две национальности – это хороший и плохой человек». Марина Ленчевская. «Белорусская Super женщина»

Новости Беларуси. От чего зависит стабильность страны? На эту тему порассуждаем с героиней нового выпуска проекта «Белорусская Super женщина» Мариной Ленчевской. Мы продолжаем рассказывать об успешных белорусках со всех уголков страны, которые состоялись в самых разных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Делай, никогда не бросайся словами, если обещал – постарайся исполнить. Живу по этому принципу и не задумываюсь, кто я. Я просто хочу быть хорошим человеком. Это человек, который живет в мире сам с собой, который понимает, чего он хочет в жизни: он хочет принести пользу своей стране, он хочет созидать, он хочет создать семью, он хочет хранить и творить историю. Хороший человек – это, знаете, такое всеобъемлющее понятие. Я очень не люблю делить людей на национальности. У меня есть две национальности – это хороший и плохой человек.