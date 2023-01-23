Музыкальные инструменты, хрусталь и многое другое. Рассказываем о развитии промышленности Минской области

Минской области 85 лет. В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, что собой представлял регион раньше и как он развивается в XXI веке. Узнаем, какие железнодорожные артерии проходят по территории Минщины, полистаем странички истории и оценим подарки к юбилею.

Время шло, все менялось и усовершенствовалось. Промышленность. Область может похвалиться гигантами. БелАЗ, «Беларуськалий», мясоперерабатывающие, молочные, швейные предприятия, льняное производство. В каждом райцентре свое направление.

Ольга Шилько, заместитель директора по научной работе Минского областного краеведческого музея:

Минская область также обладает высоким потенциалом и в промышленности. Конечно, крупнейшими промышленными центрами можно назвать Солигорск, «Беларуськалий» всем известен, у нас на выставке присутствует фрагмент калийной соли и одна из фотографий бригады, которая работает на одном из рудников. Еще известен город Жодино своими прекрасными автомобилями, это БелАЗ, грузоподъемность до 450 тонн. Но здесь представлены различные модели в своем развитии от 25 тонн до 450 тонн. Это впечатляет. Кроме этих центров могу назвать еще и город Молодечно, в котором наш музей и находится, здесь находились такие предприятия союзного значения, как «Спутник», завод полупроводниковых вентилей и завод порошковой металлургии, предприятия очень известные и масштабные. В Борисове известна хрустальная фабрика, продукцию которой мы также здесь видим. А также фотографии художников, которые разрабатывали эти модели. Известна своей продукцией и фабрика в Радошковичах, это керамические изделия, на фотографиях работа в мастерских цехах. Еще в Молодечно была замечательная музыкальная фабрика, которая производила такие интересные инструменты. Это гармони и аккордеоны. В данном случае здесь маленькая модель для детей, которая также производилась на этом предприятии. «Хочется поделиться своим добром с другими». Вот как молодежь Минской области участвует в благотворительности – подробности здесь.

Но за успехом стоят люди. Опытные руководители, перспективная молодежь. Примечательно то, что они не остаются в стороне. Заслуги замечают и самое главное – отмечают. На разных уровнях. Сейчас в связи с 85-летием Минской области.

Ольга Белько, руководитель образцового хора «Журавочка»:

Я очень благодарна своему коллективу, администрации за то, что моя кандидатура прошла на такое высокое награждение. Я думаю, что людям всегда приятно, когда говорят спасибо за их труд и творчество. Это очень важно.

Инна Рушук, директор гимназии-колледжа искусств Молодечно:

Самое важное, когда труд твой отмечен, когда признают не только тебя, а в твоем лице признают коллектив, который у тебя за спиной, который работает благотворно, творчески, профессионально на благо своего учреждения, района, на благо Минской области и в целом Беларуси. В этом зале представители органов власти, общественных организаций, различных сфер деятельности, ветераны и молодежь. Это те люди, которые вносят вклад в развитие малой родины и центрального региона. Лучшие отмечены почетными грамотами и благодарностями.