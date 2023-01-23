Появлялись новые предприятия. Как железная дорога повлияла на развитие Минской области?

Минской области 85 лет. В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, что собой представлял регион раньше и как он развивается в XXI веке. Узнаем, какие железнодорожные артерии проходят по территории Минщины, полистаем странички истории и оценим подарки к юбилею.

Влада Родовская, корреспондент:

Железнодорожная сеть – самая настоящая артерия. По путям ежедневно проезжают тысячи людей и грузов. Процесс сейчас отложен от а до я. Как формировалась ЖД-сфера и какой вклад она внесла в развитие Минской области? Попробуем разобраться.

Сейчас составы пролетают мимо, но не всегда так было. Шаг за шагом ЖД-сфера развивалась. Появились электрифицированные составы и бесстыковые пути. Прорывом стали технические средства охраны – в 1965 году появилось промышленное телевидение, которое позволяло просматривать расположения грузов и на дистанции контролировать весь процесс. Влада Родовская:

Как известно, железнодорожные пути – это локомотив как экономики, так и развития городов. Благодаря железнодорожным путям и мы передвигаемся, и грузы. Расскажите, как это все начиналось в Молодечно.

Алексей Шкода, начальник железнодорожной станции Молодечно:

Свою историю существования станция Молодечно начинает с 1873 года. Официально 26 января состоялось открытие движения по участку Новая Вильня – Минск. Со стороны Литовской Республики через станцию Молодечно прошел первый поезд. С этого времени станция Молодечно начала свою работу, поначалу это было всего лишь четыре пути протяженностью около 3 километров. В данный момент станция Молодечно представляет собой очень крупный железнодорожный узел. Протяженность путей около 97 километров в сумме. Количество работающих на узле Молодечно составляет 2 000 человек. То есть достаточно большой коллектив, который выполняет достаточно сложные задачи, которые ставятся государством, которые доводятся управлением БЖД, Минским отделением БЖД. Мы перевозим пассажиров и грузы. За прошлый год через станцию Молодечно проехало порядка 1 миллиона 600 человек. В 2022 году через станцию Молодечно проследовало 594 тысячи вагонов, тоже довольно серьезные цифры. Мы продолжаем работать и постоянно развиваемся. «Хочется поделиться своим добром с другими». Вот как молодежь Минской области участвует в благотворительности – подробности здесь. Влада Родовская:

Повлияло ли появление железнодорожных путей на развитие города?

Алексей Шкода:

Конечно, повлияло. В 1873 году от станции Молодечно на расстоянии 5-6 километров находилось маленькое местечко, сегодня это уже город, в котором 100 000 население, большое количество предприятий образовалось вокруг станции. То есть как развивалась станция, так и город. Появлялись новые специалисты, новые профессии. Железная дорога позволяет всем предприятиям работать в широком географическом масштабе, то есть отправлять свои грузы практически в любую точку мира.

Длина путей только в центральном регионе – 900 километров. Самый крупный узел находится как раз в Молодечно, здесь действует локомотивное и вагонное депо. Не только для области, но и для страны в целом наша «железка» имеет особо важное значение. Влада Родовская:

Как вы считаете, железнодорожная станция в Молодечно вносит в определенный вклад в развитие Минской области?