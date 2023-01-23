Дважды награждена орденом Ленина. Какой была Минская область во времена БССР?

Минской области 85 лет. В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, что собой представлял регион раньше и как он развивается в XXI веке. Узнаем, какие железнодорожные артерии проходят по территории Минщины, полистаем странички истории и оценим подарки к юбилею.

Влада Родовская, корреспондент:

Минщина – самая большая по площади в нашей стране. Почти 40 тысяч квадратных километров c необычайно красивой природой, с крупными предприятиями и самое главное – талантливыми людьми. Сегодня мы с вами попытаемся объять необъятное и узнать, как выглядела Минская область раньше и что из себя представляет свой 85-летний юбилей. Появлялись новые предприятия. Как железная дорога повлияла на развитие Минской области – подробности здесь. Минская область – центральная. Протяженность с севера на юг – 315 км, с востока на запад – 240 км. Ландшафт – это чередование возвышенностей с равнинами и низменностями. Самая высокая точка Беларуси находится в Минской области – это Дзержинская гора. Кстати, не всегда центральный регион был таким по территориальному делению, как мы с вами привыкли. Влада Родовская:

Давайте окунемся в историю и поймем истоки, как возникла Минская область. И почему именно такой отрезок времени – именно 85 лет.

Ольга Шилько, заместитель директора по научной работе Минского областного краеведческого музея:

15 января 1938 года на первой сессии Верховного совета СССР было принято постановление об изменении дополнений Конституции СССР, это как раз касалось административно-территориального деления БССР. Нам поможет в этом атлас Беларуси, мы увидим, как выглядела БССР на этой карте. Здесь мы видим Минскую область, БССР состояла из пяти областей, в том числе и Минская область, которая в свою очередь подразделялась на 20 районов. Следующее глобальное территориальное изменение было в 1939 году, когда произошло соединение западной Беларуси с восточной. Тогда в БССР добавились еще пять областей, всего их стало 10. последующее изменение случилось в 1954 году, в связи с укрупнением самих районов. Окончательное изменение до современного внешнего вида Минская область обрела уже только к 1966 году. 1941 год оставил свой след. 26 июня немецкие войска вошли в Молодечно. В течение нескольких дней вся область была оккупирована. На территории современной Минской области немецко-фашистские захватчики создали лагеря смерти. Только в Логойском районе каратели сожгли более 100 деревень.

Ольга Шилько:

С первых же дней войны Минская область встретила врага и достаточно серьезно боролась с ним. На оккупированной территории, хочу пример привести, партизанский отряд Вилейского района, командиров партизанских бригад вы можете увидеть на нашей выставке, это и Андрей Волынец, и Федор Марков. Они как раз являются героями СССР за свою самоотверженную борьбу. Здесь же мы видим и фотографии Николая Ларина, который также проявил себя как активный участник действующей армии, он также сражался с врагом, а в послевоенное время жил в Молодечно и был почетным нашим жителем. Единственным уроженцем Молодечненского района, являющимся героем СССР, является Данила Казакевич, также присутствует его фотография на нашей выставке. А всего на территории Минской области проживало 253 героя СССР, в том числе героев соцтруда. С развитием области рос и результат. Минщина всегда отличалась талантливыми и работящими жителями. Они закладывали фундамент дальнейшего развития региона.





Влада Родовская:

За этот промежуток времени чем была награждена Минская область?

Ольга Шилько:

Самые главные две награды – это два ордена Ленина, которыми она была награждена в 1967 и в 1970 годах. Хранятся они в Мингорисполкоме, в наших фондах музея также есть интересные предметы, касающиеся наград Минской области. В первую очередь это дипломы различных годов с сообщением о том, за какие достижения была награждена. Например, за подготовку продуктов животноводства, в 1972-1973 годах награждена Переходным Красным Знаменем. То есть Красное Знамя – это особая награда, которая присуждалась Минской области и за успешное завершение девятой пятилетки, и за успешное выполнение плана экономического и социального развития. То есть за многие показатели, которыми мы могли бы гордиться. Даже иногда области между собой заключали договоры. Вот можем видеть договор и свидетельство о социалистических соревнованиях трудящихся между Гродненской и Минской областями в 1979 году. И как раз этот соревновательный момент – это замечательная вещь, когда нужно добиться успеха в каком-то виде производства. Для БССР и белорусского народа были свои определенные даты, которые праздновались юбилейными. Например, год объединения (1939-й) западной и восточной Беларуси, это дата и для нас, современников, очень важная. И для них тоже была очень важна. Поэтому ваза, которую мы видим сегодня, это ваза, которую сделали к 20-летию объединения БССР, западных и восточных земель. Она особенная, здесь изображение Беловежской пущи, зубра – символа Беларуси. Она как раз является подарком музею. Кроме этой вазы можем видеть и другие, например, 50 лет БССР, также важная дата была. Еще хочу отметить, что для белорусского народа еще важные даты были в победе над фашизмом. Например, 30-летие Победы, 40-летие Победы. Здесь мы видим предметы из разных коллекций, это и пояса, и рушники традиционные с орнаментами. Но здесь как раз таки помечены эти важные даты для белорусского народа. Влада Родовская:

Отмечалось ли сельское хозяйство тогда? Замечали это? Давали награды?