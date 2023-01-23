В Ботаническом саду можно посмотреть на растения закрытого коллекционного фонда

Новости Беларуси. Тропики зимой. В оранжерее Центрального ботанического сада представлены растения закрытого коллекционного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У гостей появилась возможность увидеть суккулентные культуры. Более 800 видов и сортов. Познакомились и с самыми необычными представителями: африканским баобабом и экзотическими видами кактусов. Были представлены и цитрусовые растения лимонария.

Анна Шутова, заведующая лабораторией оранжерейных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

В коллекции цитрусовых тоже до 100 таксонов. Это тоже очень интересная, яркая коллекция, где и аромат хороший, и можно посмотреть на разные плоды: папайю, лимоны, апельсины, мандарины.