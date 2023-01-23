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В Ботаническом саду можно посмотреть на растения закрытого коллекционного фонда

23 января 2023 08:01
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Новости Беларуси. Тропики зимой. В оранжерее Центрального ботанического сада представлены растения закрытого коллекционного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ботаническом саду можно посмотреть на растения закрытого коллекционного фонда-1

У гостей появилась возможность увидеть суккулентные культуры. Более 800 видов и сортов. Познакомились и с самыми необычными представителями: африканским баобабом и экзотическими видами кактусов. Были представлены и цитрусовые растения лимонария.

В Ботаническом саду можно посмотреть на растения закрытого коллекционного фонда-4

Анна Шутова, заведующая лабораторией оранжерейных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
В коллекции цитрусовых тоже до 100 таксонов. Это тоже очень интересная, яркая коллекция, где и аромат хороший, и можно посмотреть на разные плоды: папайю, лимоны, апельсины, мандарины.

В Ботаническом саду можно посмотреть на растения закрытого коллекционного фонда-7

Коллекция ежегодно пополняется. Только за 2022 год прибыло около 20 суккулентов из разных уголков мира.

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# Растения и цветы # общество # Анна Шутова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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