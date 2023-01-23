«Хочется поделиться своим добром с другими». Вот как молодёжь Минской области участвует в благотворительности

Минской области 85 лет. В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, что собой представлял регион раньше и как он развивается в XXI веке. Узнаем, какие железнодорожные артерии проходят по территории Минщины, полистаем странички истории и оценим подарки к юбилею. Кстати, о молодежи. Им всегда дорога и всяческая поддержка. Влада Родовская, корреспондент:

Как обстояли дела с молодежью? Она была активная?

Ольга Шилько, заместитель директора по научной работе Минского областного краеведческого музея:

Конечно, ведь патриотическое воспитание было актуальной темой и тогда, и сейчас. Пионеры вели активный образ жизни, дружили с моряками танкера, который назывался «Молодечно». Такая интересная история случилась с ними. Они обменивались альбомами между собой, дарили морякам альбомы с фотографиями своей жизни, чем занимаются, как проводят свободное время. В обмен однажды они получили замечательный подарок.

Моряки танкера «Молодечно» привезли им чучело императорского пингвина и его детеныша. Как мы знаем, пингвины проживают в Антарктиде. Природа Беларуси с ними никак не связана, но такой замечательный экспонат потом после был передан из Дворца пионеров в музей. В музее он хранится до сих пор, где наши посетители смотрят и радуются на пингвина и его детеныша. К юбилею области молодежь подготовилась основательно – запустили проект «85 добрых дел». Суть челленджа максимально проста – ежедневно в течение нескольких месяцев коллективы учреждений образования: школьники и учителя организовывали добрые дела. Музыкальные инструменты, хрусталь и многое другое. Рассказываем о развитии промышленности Минской области – подробности здесь. У этих деток особенный день: в Стародорожский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации пришли пионеры. Их встреча сегодня имеет особенный смысл.

Наталья Конопляник, председатель Стародорожского районного совета БРПО:

В рамках этого челленджа проходят различные добрые дела. В основном то, что можно оставить на память Минщине. Сегодня сделали доброе дело и посетили ребят в ЦКРО, провели для них развлекательную программу. Встреча началась с игры на знакомство и раскрепощение. Чтобы всем присутствующим было комфортно. Детки представляли себя в роли воробушков, и не спроста. После игр их ждал мастер-класс по изготовлению кормушек. Новые домики делались в два счета – из бутылки получалось красивое жилье. Оно раскрашивалось яркими цветами и наклейками.





Светлана Зык, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Стародорожского района:

Для наших детей всегда очень важно, когда к ним приходят другие ребята, для нормотипичных это включение в общество с детьми с инвалидностью, с детьми с особенностями. А для наших детей важно, потому что они включаются в социум, то есть они видят, как реагирует общество на них. Они привыкают к тому, что есть дети другие, не такие, как они. Это социализация.

А талантливые пионеры с интересом делились своими знаниями и общались. Для них эти встречи проходят с определенным трепетом.

Полина Янович, представитель БРПО:

Мне важно участвовать в этом этапе, мне хочется поделиться своим добром с другими людьми, не оставаться в стороне. Добро возвращается бумерангом. Встреча и игры с особенными детками – это только часть челленджа добрых дел, у ребят еще много заданий. Например, посетить тех, кому особенно не хватает внимания. Для пожилых людей волонтеры подготовили подарки. Так случилось и в деревне Редьке Молодечненского района. У Александры Владимировны Счастной сегодня особенные гости. Волонтеры не забывают и частенько навещают. Да и сама Александра Владимировна признается: самое приятное это не подарки с конфетами, а то самое искреннее внимание.

Александра Счастная:

Молодые приезжали, это обязательно нужно. Очень хорошо отзываются, старым веселее. Подарки могут и не быть, у нас уже все есть. Нам главное – навестить пожилого человека. Это великое дело. А волонтеры сами в восторге. Зарядились позитивной энергией и Александру Владимировну счастливее сделали. Такие встречи – традиция.

Валерия Гончар, волонтер БРСМ Молодечненского района:

Я очень люблю делать добрые дела, помогать пенсионерам, люблю совершать добрые поступки, от которых потом приятно на душе не только мне, но и окружающим. От марафона добрых дел сегодня мы посетили женщину пожилого возраста, которая 40 лет самоотверженно трудилась на благо города, народа, сельского хозяйства.

Мария Соколовская, волонтер БРСМ Молодечненского района:

Мы стараемся помогать старшему поколению. Они нам рассказывают о своих событиях, которые произошли в жизни, это нам придает какой-то мотивации идти вперед. Марафон добрых дел стал масштабной акцией. Активисты реализовывали свои идеи в очень разных направлениях: начиная с акций в больницах, заканчивая уборкой территорий около домов и колкой дров.

Инна Карпец, первый секретарь Молодечненского районного комитета БРСМ:

Участвует в трудовых акциях, благотворительных проектах, которые направлены на оказание помощи пожилым людям, ветеранам войны и труда, а также детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, посещают социальные учреждения, более 200 волонтеров «Доброго сердца» в Молодечненском районе приняли участие в новогодних и рождественских мероприятиях, организовывали для ребят утренники, представления, мастер-классы, поздравляли ребятишек и дарили им хорошее настроение, заряд бодрости. А чтобы сделать Минщину еще более спортивной, запустили онлайн-челлендж видеороликов. Суть – нужно показать на видеокамеру физическую зарядку, а далее опубликовать под специальным хештегом. Марафон подхватили все районы.

Игорь Фортунов, тренер Детско-юношеской спортивной школы №3 Молодечно:

Каждый день из этих 85 дней кто-то из спортсменов или тренеров, ветеранов физкультуры и спорта личным примером показывал какое-то спортивное упражнение, которое через соцсети все могли увидеть и повторять. Это полезное мероприятие сблизило, позволило узнать упражнения из разных видов спорта, расширить тренерам кругозор свой. А некоторые товарищи подошли к этому с юмором. Интересно и весело смотреть, кто и что показывал. Очень полезное мероприятие.