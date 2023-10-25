Музыка в формате MP3. В деревне под Мяделем решили возродить ретродискотеки

Новости Беларуси. В Старлыгском сельском Доме культуры проводят ретродискотеки, которые пользуются большой популярностью у жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Создание интересной культурно-досуговой деятельности в сельской глубинке – вопрос актуальный. Не всегда позволяет инфраструктура, но выручают находчивость и умение увлекательно преподнести любую идею. Хороший пример тому – Старлыгский сельский дом культуры. Здесь с теплом относятся к каждому, поэтому учреждение никогда не пустует. Дети бегут сюда после школы, а взрослые находят время, чтобы ненадолго заглянуть на огонек после работы. Такой бурный интерес – заслуга всего коллектива ДК.

Ольга Иватович, заведующая Старлыгским сельским Домом культуры:

Хотела связать свою жизнь с другой профессией, тогда я училась в Новопольском государственном аграрно-экономическом колледже (на заочном отделении) и хотела получить совсем другую специальность, не связанную с культурой. Меня пригласили в Дом культуры поработать, я приняла предложение. И, как показало время, выбор свой сделала правильно. Работа нравится, творческая, увлекательная, всегда можно раскрыть свой потенциал. В общем, скучать не приходится.