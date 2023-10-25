В Логойске запустили новые веломаршруты. В чём особенности?

Новости Беларуси. Несмотря на то, что на календаре середина осени, в Логойске запустили новые веломаршруты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Принцип работы такого гида по городу прост. Предлагают семь разных направлений и протяженностей. Но сначала нужно отсканировать QR-код, после чего на телефоне высвечивается вся информация о пути, по которому можно проехать на своем двухколесном. Отображается протяженность маршрута, все его точки и даже сожженные калории за время движения.

Станислав Янущик, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Логойского райисполкома:

Наши маршруты все уникальны. На данный момент у нас 13 маршрутов, из них – 8 велосипедных, 1 водный, 1 пеший по городу и окрестностям, 3 фитнес-маршрута.

Кстати, только за 8 месяцев в центральном регионе разработали и реконструировали 54 экскурсионных и туристических маршрута.