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В Логойске запустили новые веломаршруты. В чём особенности?

25 октября 2023 13:59
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Новости Беларуси. Несмотря на то, что на календаре середина осени, в Логойске запустили новые веломаршруты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойске запустили новые веломаршруты. В чём особенности?-1

Принцип работы такого гида по городу прост. Предлагают семь разных направлений и протяженностей. Но сначала нужно отсканировать QR-код, после чего на телефоне высвечивается вся информация о пути, по которому можно проехать на своем двухколесном. Отображается протяженность маршрута, все его точки и даже сожженные калории за время движения.

В Логойске запустили новые веломаршруты. В чём особенности?-4

Станислав Янущик, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Логойского райисполкома:
Наши маршруты все уникальны. На данный момент у нас 13 маршрутов, из них – 8 велосипедных, 1 водный, 1 пеший по городу и окрестностям, 3 фитнес-маршрута.

Кстати, только за 8 месяцев в центральном регионе разработали и реконструировали 54 экскурсионных и туристических маршрута.

# Государственная политика в сфере туризма # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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