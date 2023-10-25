БИСИ и Институт политических и международных исследований Ирана договорились о сотрудничестве

Минск и Тегеран укрепляют экспертную дипломатию. Белорусский институт стратегических исследований и Институт политических и международных исследований Ирана договорились о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 25 октября, стороны подписали меморандум. Он предусматривает проведение тематических исследований, круглых столов, реализацию ряда совместных проектов. Белорусско-иранским дипломатическим отношениям уже более 30 лет. Они крепнут благодаря достигнутым решениям на высшем уровне. Свою лепту во взаимодействие стран, готовы внести и представители экспертного сообщества.

Олег М акаров, директор Б елорусского института стратегических исследований: Нам надо увеличивать взаимодействие, ускорять, расширять новые формы сотрудничества. И для Беларуси это важно, потому что нам интересен опыт Ирана, интересен опыт Ирана в плане противостояния санкциям, опыт в развитии экономики. И мы надеемся, что мы будем содействовать в том числе развитию экономических связей Беларуси и Ирана через наше аналитическое сотрудничество и экспертный диалог.

Мохаммад Хассан Шейхольэслами, заместитель министра иностранных дел Ирана:

На наши страны наложены незаконные и несправедливые санкции со стороны недружественных стран. И сотрудничество «фабрик мысли» Ирана и Беларуси – хорошая возможность для обмена мнениями по актуальным вопросам. Будут созданы каналы прямой связи для быстрого реагирования и выработки решений.

Стороны будут обмениваться аналитической информацией, связанной с региональными вызовами. В планах – организация обучающих курсов для молодых дипломатов.