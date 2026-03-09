Сериал про милицию будут снимать в Беларуси – сколько серий

Глава МВД Беларуси Иван Кубраков рассказал о съемках сериала про милицию. Об этом сообщает БЕЛТА.

Юбилей будет отмечаться в 2027 году под девизом «110 лет в едином строю!». Мероприятия пройдут по всей стране, включая областные районные центры.

Съемки 24-серийного художественного сериала «Слово офицера» начнутся в этом году. Премьера запланирована на 4 марта следующего года. Сюжет охватывает период с 1941 по 2020 год и рассказывает о династиях белорусских милиционеров, их службе, семьях и жизненных трудностях.

В настоящее время готовятся сценарии для первых четырех серий. Создатели стараются сделать фильм интересным для широкой аудитории и жизнелюбивым.