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Сериал про милицию будут снимать в Беларуси – сколько серий

09 марта 2026 12:14
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Сериал про милицию будут снимать в Беларуси – сколько серий-0

Глава МВД Беларуси Иван Кубраков рассказал о съемках сериала про милицию. Об этом сообщает БЕЛТА.

Юбилей будет отмечаться в 2027 году под девизом «110 лет в едином строю!». Мероприятия пройдут по всей стране, включая областные районные центры.

Съемки 24-серийного художественного сериала «Слово офицера» начнутся в этом году. Премьера запланирована на 4 марта следующего года. Сюжет охватывает период с 1941 по 2020 год и рассказывает о династиях белорусских милиционеров, их службе, семьях и жизненных трудностях.

В настоящее время готовятся сценарии для первых четырех серий. Создатели стараются сделать фильм интересным для широкой аудитории и жизнелюбивым.

# общество # Милиция Беларуси

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