Музыка, хореография, театр. Всем ли детям нужно дополнительное образование?

Многие родители сомневаются, стоит ли отдавать детей в секции, если те не очень хотят. Да и сложно быть уверенным, что понравится ребенку и пригодятся ли полученные знания и навыки в будущем.

Екатерина Гасанова, магистр коррекционного образования, логопед, сурдопедагог, специалист дошкольного образования:

Дополнительное образование детям необходимо, особенно детям с ОПФР, то есть с особенностями психофизического развития. Реальные возможности оказаться в среде, где их никто не оценивает, но формирует навыки, в такой легкой, соревновательной форме получать информацию, общаться с детьми. Дополнительное образование всегда направлено на личность и учитывает уровень развития и способности ребенка. Оно сугубо индивидуально: даже в группе детей перед каждым ставятся свои задачи.

Екатерина Гасанова:

Главное понимать, для каких целей вы посещаете данные кружки. Родители выбирают для девочек, у которых, например, аденоидное проявление, конькобежный спорт, потому что именно среда катка позволяет не разрастаться аденоидам, холодный воздух, небольшие перепады температур формируют закаливание. Детям, у которых нарушен почерк, можно предложить бисероплетение, но начинать с азов. Столичные центры дополнительного образования обучают детей разного возраста. Спектр деятельности широкий: изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, музыка, хореография.

Людмила Матусевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе центра дополнительного образования:

Работает школа раннего развития, которая дает дошкольное образование нашим воспитанникам. В летний период происходит оздоровление детей, работает вторичная занятость с апреля по ноябрь, где ребята получают азы профессионального образования. Екатерина Гасанова:

Если брать с точки зрения адаптивных к среде навыков, я бы рекомендовала актерское мастерство, потому что оно учит презентовать себя, разговаривать, менять темы, иметь широкий словарный запас, то есть актерское мастерство покрывает многие потребности современных детей.

На базе центра работает студия цирковой акробатики. Тренируют растяжку, гибкость, координацию движений. Возраст детей от 6 до 16 лет. Основной состав обучается на бюджете, а подготовительные группы на платной основе. Руководит процессом мастер спорта по акробатике. Людмила Матусевич:

Дошкольники в основном выбирают те кружки, которые развивают моторику, речь. Очень много у нас желающих заниматься гитарой. У нас открыто новое направление чечетки. Как подросшие дети, так и малыши с огромным удовольствием посещают центры дополнительного образования и отлично проводят там время.

Я люблю рисовать, читать книги, гулять с подругами, заниматься английским, плавать, бегать, играть в пионербол.

Ходим на мероприятия, много рисуем, делаем всякие поделки, много мастер-классов.