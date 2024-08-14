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Мужская косметология. Какие процедуры предпочитает делать сильный пол?

14 августа 2024 09:12
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Сегодня поговорили о мужской косметологии. Как правильно ухаживать за кожей лица и как продлить молодость?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Мишута, врач-косметолог.

Мужская косметология. Какие процедуры предпочитает делать сильный пол?-2

Наталья Мишута, врач-косметолог:
С каждым годом мужчин все больше и больше в кабинетах косметолога. Они приходят с самыми разными запросами. Чаще всего они хотят остаться такими же молодыми, через 5-10 лет выглядеть так же хорошо.

Мужчины любят ходить много и часто, они приходят, решают свою проблему и пропадают на полгода, год. Поэтому мы стараемся подбирать им комплексы, чтобы они могли за короткий промежуток времени достичь того, чего они хотят. Если мужчине 30-35 лет, то предпочитают уходовые процедуры, чистки, микротоки. Если мужчины постарше, то SMAS-лифтинг, инъекции ботулотоксина.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Наталья Мишута # Александра Каштанова # Екатерина Яцкевич # Юрий Царёв

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