Дзиодзина о выборах в Британии: часть избирателей голосовала не конкретно за лейбористов, а против их оппонентов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда в начале прошлого месяца британский народ отдавал голоса за партию лейбористов в противовес партии консерваторов, то, вероятно, люди имели в виду немного другое. На фоне того, что недовольство прежним правительством нарастало, их мысли о смене лидера и состава парламента наверняка были связаны с тем, что якобы с обновленной властью жизнь британцев непременно улучшится.
Тем не менее, если верить доступным данным, то складывается стойкое впечатление, что определенная часть избирателей голосовала не конкретно за партию лейбористов, а в большей степени против их политических оппонентов. Просто другой альтернативы предложено не было, и казалось, что хуже правительства под началом Сунака быть не может.
Оказалось – показалось. И, несмотря на то, что Кир Стармер возглавил обновленный парламент, поводов для спокойствия больше не стало. В то время как трагичная ситуация пока что наглядно демонстрирует избирателю, что ожидания и реальность не всегда совпадают. К примеру, в сложных ситуациях народ, как правило, ждет от своего лидера стремительных и эффективных решений. Однако не всякий политик, кто критикует прежнюю власть, способен быть эффективнее. Ведь замечать «соринки в чужих глазах» – это легко, в то время как самому принимать решения – сложно.
Алена Дзиодзина:
Так, на управленческом опыте Кира Стармера мы наблюдаем, что в рамках своей профессии в области права человек хоть и грамотен. Однако быть лидером – совершенно другое. И отчасти цепочка решений, принятых Стармером, повлияла на рост беспорядков в Британии. Напомню, что камнем преткновения стало убийство трех «белых» девочек темнокожим парнем. И в результате того, что информации о трагедии освещалось мало, общественность принялась фантазировать, превратив уроженца Британии христианской веры в мигранта и мусульманина. На этой почве противостояние между ультраправыми радикалами и мусульманскими группировками разгорелись достаточно быстро. И локальный конфликт в скором времени перекинулся и на остальные регионы в Британии.
Тем временем, решения Кира Стармера хоть и в рамках закона, однако были реализованы однобоко: «белых» участников беспорядков – сажать и наказывать, в то время как представителей мусульманского мира не трогали. Таким образом, абсолютно закономерно враждебные настроения только усилились, а беспорядки на улицах обрели масштабы.
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