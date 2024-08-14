Лукашенко поздравил руководство и народ Пакистана с Днём независимости

Президент Беларуси планирует посетить с визитом Исламабад и обсудить дальнейшее расширение сотрудничества между двумя государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари, премьер-министра этой страны и пакистанский народ с Днем независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши страны на протяжении долгих лет развивают взаимодействие на основе партнерства и доверия. В этом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений, провели ряд двусторонних мероприятий, что, уверен, поспособствует расцвету Беларуси и Пакистана.

Президент Беларуси выразил надежду на встречи с лидерами этой страны во время своего визита в Исламабад и обсуждение шагов по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами. Александр Лукашенко поблагодарил руководство Пакистана за поддержку вступления Беларуси в ШОС и подтвердил готовность белорусской стороны к дальнейшей работе на международных площадках. Глава государства пожелал руководителям этой страны крепкого здоровья и успехов, а Пакистану – добра, мира и прогресса.