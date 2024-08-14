Белорусские аграрии собрали свыше 7,2 млн тонн зерна

Темпы уборки урожая зерновых заметно ускоряются ближе к финишу. Приложить все усилия, чтобы кампания прошла на высоком организационном уровне, – на это тружеников аграрного комплекса ориентировал Президент. Важны дисциплина и четкая организация процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Минсельхозпрода, на это утро в стране собрано свыше 7 миллионов 200 тысяч тонн зерна с учетом рапса. В лидерах кампании Минская область. За ней гродненский регион, замыкает тройку лидеров брестский. Там преодолели 1,5-миллионный рубеж. Параллельно идет теребление льна, обработано более 96 % площадей. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Это поможет нарастить производство продукции животноводческой отрасли. Также перед тружениками полей стоит задача максимально внести органические удобрения в летне-осенний период.