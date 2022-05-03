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«Мы не употребляем сою и соевые продукты». В чём разница между экоактивистами и вегетарианцами?

03 мая 2022 11:34
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Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

«Мы не употребляем сою и соевые продукты». В чём разница между экоактивистами и вегетарианцами? -1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Многие обвиняют любителей сои в том, что для расширения соевых плантаций, например, в Латинской Америке вырубают тропические леса. Что вы можете сказать по этому поводу?  

«Мы не употребляем сою и соевые продукты». В чём разница между экоактивистами и вегетарианцами? -4

Екатерина Миранович, нутрициолог, экоактивистка:  
Мы не употребляем сою и соевые продукты, потому что это все ГМО, это все вредно. Соя очень негативно влияет на работу щитовидной железы, это уже доказано, очень много статей научных на эту тему есть, А мы знаем, что у нас и так в стране пик заболеваемости щитовидной железы, поэтому мы против выращивания сои.  

Илона Волынец, СТВ:  
Экоактивист – равно вегетарианец?  

Екатерина Миранович:  
Нет.  

«Мы не употребляем сою и соевые продукты». В чём разница между экоактивистами и вегетарианцами? -7

Кристина Сущеня:  
Просто мы покупали с мужем колбасу соевую.  

Екатерина Миранович:  
Она в вакуумной упаковке из целлофана. Это уже не соответствует стандарту «вегетарианец – эко». Они используют пластиковые бутылки, когда пьют воду, они едят продукты, которые оборачивают в пластик, поэтому ничего общего с этим нет.  

«Мы не употребляем сою и соевые продукты». В чём разница между экоактивистами и вегетарианцами? -10

Кристина Сущеня:  
А то бывает, что пишут в шапке Instagram, что я экоактивист, ЗОЖ, вегетарианец.  

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# Здоровье # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Екатерина Миранович # Фотофакт

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