«Мы не употребляем сою и соевые продукты». В чём разница между экоактивистами и вегетарианцами?

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Многие обвиняют любителей сои в том, что для расширения соевых плантаций, например, в Латинской Америке вырубают тропические леса. Что вы можете сказать по этому поводу?

Екатерина Миранович, нутрициолог, экоактивистка:

Мы не употребляем сою и соевые продукты, потому что это все ГМО, это все вредно. Соя очень негативно влияет на работу щитовидной железы, это уже доказано, очень много статей научных на эту тему есть, А мы знаем, что у нас и так в стране пик заболеваемости щитовидной железы, поэтому мы против выращивания сои. Илона Волынец, СТВ:

Экоактивист – равно вегетарианец? Екатерина Миранович:

Нет.