«Мы не употребляем сою и соевые продукты». В чём разница между экоактивистами и вегетарианцами?

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Многие обвиняют любителей сои в том, что для расширения соевых плантаций, например, в Латинской Америке вырубают тропические леса. Что вы можете сказать по этому поводу?
Екатерина Миранович, нутрициолог, экоактивистка:
Мы не употребляем сою и соевые продукты, потому что это все ГМО, это все вредно. Соя очень негативно влияет на работу щитовидной железы, это уже доказано, очень много статей научных на эту тему есть, А мы знаем, что у нас и так в стране пик заболеваемости щитовидной железы, поэтому мы против выращивания сои.
Илона Волынец, СТВ:
Экоактивист – равно вегетарианец?
Екатерина Миранович:
Нет.
Кристина Сущеня:
Просто мы покупали с мужем колбасу соевую.
Екатерина Миранович:
Она в вакуумной упаковке из целлофана. Это уже не соответствует стандарту «вегетарианец – эко». Они используют пластиковые бутылки, когда пьют воду, они едят продукты, которые оборачивают в пластик, поэтому ничего общего с этим нет.
Кристина Сущеня:
А то бывает, что пишут в шапке Instagram, что я экоактивист, ЗОЖ, вегетарианец.
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