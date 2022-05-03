«Эта работа уже ведётся не первый год». Как в Минске борются с экологическими проблемами?

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Анастасия Александровна, а продолжают ли заваривать мусоропроводы в большом городе?

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Да. Эта работа уже ведется не первый год. Мы получили определенный эффект от этого, поэтому и в этом году запланировано в Минске законсервировать около 400 мусоропроводов в многоквартирных жилых домах. Рано или поздно мы придем к тому, что мы откажемся от мусоропроводов. Это неизбежно. Будем сортировать мусор в контейнеры, установленные на придомовых территориях. Кристина Сущеня, СТВ:

Чаще всего мы идем в магазин, и нам дают всем стандартные пакеты. У меня вопрос: Татьяна, с какими пакетами вы ходите в магазин?

Татьяна Фоминова, эколог:

Мы всегда ходим со своей тарой в магазин, у меня всегда в сумочке есть экомешочки, которые я шью тоже сама, это очень просто, из старой одежды, из старой ткани, которая не нужна больше в употреблении. И моя семья знает, что если мы пришли в магазин без пакета, то мы все несем в руках, потому что я им не разрешаю покупать пакеты, даже экопакеты, экопластик, который разлагается все равно на микропластик и попадает к нам в тарелку.

Илона Волынец:

Мы сегодня много говорили о том, что может заменить нам те же пластиковые стаканчики, трубочки. Насколько я помню, к 2023 году планировалось, что в Беларуси (во всяком случае, в общепите) откажутся от пластика. Это все в силе? Татьяна Фоминова:

Уже отказались кафе, рестораны. Илона Волынец:

А полностью? Анастасия Воробьева:

Мы к этому стремимся, эта цель стоит перед нами, поэтому в перспективе, конечно же, откажемся от пластика.

Илона Волынец:

Хотя потребитель, наверное, особо и не почувствует разницу.