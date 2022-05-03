Прямой эфир

«Эта работа уже ведётся не первый год». Как в Минске борются с экологическими проблемами?

03 мая 2022 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

«Эта работа уже ведётся не первый год». Как в Минске борются с экологическими проблемами?-1

Илона Волынец, СТВ:  
Анастасия Александровна, а продолжают ли заваривать мусоропроводы в большом городе?  

«Эта работа уже ведётся не первый год». Как в Минске борются с экологическими проблемами?-4

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:  
Да. Эта работа уже ведется не первый год. Мы получили определенный эффект от этого, поэтому и в этом году запланировано в Минске законсервировать около 400 мусоропроводов в многоквартирных жилых домах. Рано или поздно мы придем к тому, что мы откажемся от мусоропроводов. Это неизбежно. Будем сортировать мусор в контейнеры, установленные на придомовых территориях.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
Чаще всего мы идем в магазин, и нам дают всем стандартные пакеты. У меня вопрос: Татьяна, с какими пакетами вы ходите в магазин?  

«Эта работа уже ведётся не первый год». Как в Минске борются с экологическими проблемами?-7

Татьяна Фоминова, эколог:  
Мы всегда ходим со своей тарой в магазин, у меня всегда в сумочке есть экомешочки, которые я шью тоже сама, это очень просто, из старой одежды, из старой ткани, которая не нужна больше в употреблении. И моя семья знает, что если мы пришли в магазин без пакета, то мы все несем в руках, потому что я им не разрешаю покупать пакеты, даже экопакеты, экопластик, который разлагается все равно на микропластик и попадает к нам в тарелку.  

«Эта работа уже ведётся не первый год». Как в Минске борются с экологическими проблемами?-10

Илона Волынец:  
Мы сегодня много говорили о том, что может заменить нам те же пластиковые стаканчики, трубочки. Насколько я помню, к 2023 году планировалось, что в Беларуси (во всяком случае, в общепите) откажутся от пластика. Это все в силе?  

Татьяна Фоминова:  
Уже отказались кафе, рестораны.  

Илона Волынец:  
А полностью?  

Анастасия Воробьева:  
Мы к этому стремимся, эта цель стоит перед нами, поэтому в перспективе, конечно же, откажемся от пластика.  

«Эта работа уже ведётся не первый год». Как в Минске борются с экологическими проблемами?-13

Илона Волынец:  
Хотя потребитель, наверное, особо и не почувствует разницу.  

«Эта работа уже ведётся не первый год». Как в Минске борются с экологическими проблемами?-16

Екатерина Миранович, нутрициолог, экоактивистка:  
Но почувствует на своем здоровье.  

Кристина Сущеня:  
А у вас дома какая посуда используется?  

«Эта работа уже ведётся не первый год». Как в Минске борются с экологическими проблемами?-19

Татьяна Фоминова:  
Только многоразовая экопосуда. Если посуда из твердого пластика, то лучше использовать ее, чем одноразовую. Я считаю, все что одноразово – неэкологично. Принцип экологии: использовать много раз.  

Кристина Сущеня:  
То есть у вас резонанс какой-то.  

Екатерина Миранович:  
Да, у меня немножко про здоровье, а у эколога, естественно, больше про экологию. Тут каждый в своей сфере специалист.  

Читайте также:  

«Люди, у которых нет автомобиля, складируют мусор месяцами». Какие экологические проблемы актуальны в городах?  

«Эти продукты не содержат вредных веществ». Чем нужно пользоваться, чтобы спасти экологию и своё здоровье?    

«Есть аннотация, есть составы». Девушка отказалась от косметики ради защиты экологии  

# Экология # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Анастасия Воробьева # Татьяна Фоминова # Екатерина Миранович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Люди, у которых нет автомобиля, складируют мусор месяцами». Какие экологические проблемы актуальны в городах?
03 мая 2022 09:52

«Люди, у которых нет автомобиля, складируют мусор месяцами». Какие экологические проблемы актуальны в городах?

Перхоть и жирные волосы. Рассказываем, что такое себорея и как с ней бороться
03 мая 2022 09:38

Перхоть и жирные волосы. Рассказываем, что такое себорея и как с ней бороться

«Эти продукты не содержат вредных веществ». Чем нужно пользоваться, чтобы спасти экологию и своё здоровье?
03 мая 2022 09:28

«Эти продукты не содержат вредных веществ». Чем нужно пользоваться, чтобы спасти экологию и своё здоровье?