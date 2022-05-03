«Эта работа уже ведётся не первый год». Как в Минске борются с экологическими проблемами?

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Анастасия Александровна, а продолжают ли заваривать мусоропроводы в большом городе?
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Да. Эта работа уже ведется не первый год. Мы получили определенный эффект от этого, поэтому и в этом году запланировано в Минске законсервировать около 400 мусоропроводов в многоквартирных жилых домах. Рано или поздно мы придем к тому, что мы откажемся от мусоропроводов. Это неизбежно. Будем сортировать мусор в контейнеры, установленные на придомовых территориях.
Кристина Сущеня, СТВ:
Чаще всего мы идем в магазин, и нам дают всем стандартные пакеты. У меня вопрос: Татьяна, с какими пакетами вы ходите в магазин?
Татьяна Фоминова, эколог:
Мы всегда ходим со своей тарой в магазин, у меня всегда в сумочке есть экомешочки, которые я шью тоже сама, это очень просто, из старой одежды, из старой ткани, которая не нужна больше в употреблении. И моя семья знает, что если мы пришли в магазин без пакета, то мы все несем в руках, потому что я им не разрешаю покупать пакеты, даже экопакеты, экопластик, который разлагается все равно на микропластик и попадает к нам в тарелку.
Илона Волынец:
Мы сегодня много говорили о том, что может заменить нам те же пластиковые стаканчики, трубочки. Насколько я помню, к 2023 году планировалось, что в Беларуси (во всяком случае, в общепите) откажутся от пластика. Это все в силе?
Татьяна Фоминова:
Уже отказались кафе, рестораны.
Илона Волынец:
А полностью?
Анастасия Воробьева:
Мы к этому стремимся, эта цель стоит перед нами, поэтому в перспективе, конечно же, откажемся от пластика.
Илона Волынец:
Хотя потребитель, наверное, особо и не почувствует разницу.
Екатерина Миранович, нутрициолог, экоактивистка:
Но почувствует на своем здоровье.
Кристина Сущеня:
А у вас дома какая посуда используется?
Татьяна Фоминова:
Только многоразовая экопосуда. Если посуда из твердого пластика, то лучше использовать ее, чем одноразовую. Я считаю, все что одноразово – неэкологично. Принцип экологии: использовать много раз.
Кристина Сущеня:
То есть у вас резонанс какой-то.
Екатерина Миранович:
Да, у меня немножко про здоровье, а у эколога, естественно, больше про экологию. Тут каждый в своей сфере специалист.
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