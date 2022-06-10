Прямой эфир

«Всё преувеличено – Photoshop, красивая жизнь». Можно ли найти идеального мужчину в соцсетях?

10 июня 2022 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Красивый, богатый, успешный, заботливый. Практически каждая женщина мечтает встретить своего принца. О том, существуют ли идеальные мужчины и как построить успешные отношения партнером, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Где встретить идеального? Давайте конкретно к рекомендациям. Где его искать?

«Всё преувеличено – Photoshop, красивая жизнь». Можно ли найти идеального мужчину в соцсетях?-1

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:
Сейчас XXI век – соцсети. Давайте честно, мы все в соцсетях.

Алеся Лакина:
В соцсетях все преувеличено – Photoshop, красивая жизнь. Все может кардинально отличаться от того, что мы видим в соцсетях.

Александр Давыденко:
Безусловно, но шанс-то есть. Все-таки вера в то, что там есть что-то настоящее.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Кто-то остается приверженцем непосредственно живого общения. Как быть?

«Всё преувеличено – Photoshop, красивая жизнь». Можно ли найти идеального мужчину в соцсетях?-4

Анастасия Родионова, косметолог:
Быстрые свидания. В Минске есть быстрые свидания.

Алеся Лакина:
Не все живут в Минске.

Татьяна Савчик:
Вы действительно искренне полагаете, что процент людей, которые решаются на эти быстрые свидания, – это поиск чего-то серьезного в жизни?

Анастасия Родионова:
Это просто вариант.

«Всё преувеличено – Photoshop, красивая жизнь». Можно ли найти идеального мужчину в соцсетях?-7

Елена Трофимова, чтобы привлечь в свою жизнь мужчину, обратилась к звездам:
Надо рассматривать несколько вариантов – все возможные. Я, например, испробовала много вариантов.

Харизма и уверенность в себе. Только ли внешностью можно привлечь внимание мужчин – подробнее здесь.

# Психология # общество # Алеся Лакина # Александр Давыденко # Анастасия Родионова # Татьяна Савчик # Елена Трофимова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У вас цветы, у них – велосипеды». Как не превратить тамбур в чулан? Анонс ток-шоу «Большой город»
10 июня 2022 13:02

«У вас цветы, у них – велосипеды». Как не превратить тамбур в чулан? Анонс ток-шоу «Большой город»

«Страшно даже представить, что там было во время войны». В Орше встретили «Поезд Победы»
10 июня 2022 12:58

«Страшно даже представить, что там было во время войны». В Орше встретили «Поезд Победы»

По традициям Финберга. Фестиваль белорусской песни и поэзии проходит в Молодечно
10 июня 2022 11:34

По традициям Финберга. Фестиваль белорусской песни и поэзии проходит в Молодечно