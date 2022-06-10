«Всё преувеличено – Photoshop, красивая жизнь». Можно ли найти идеального мужчину в соцсетях?
Красивый, богатый, успешный, заботливый. Практически каждая женщина мечтает встретить своего принца. О том, существуют ли идеальные мужчины и как построить успешные отношения партнером, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Где встретить идеального? Давайте конкретно к рекомендациям. Где его искать?
Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:
Сейчас XXI век – соцсети. Давайте честно, мы все в соцсетях.
Алеся Лакина:
В соцсетях все преувеличено – Photoshop, красивая жизнь. Все может кардинально отличаться от того, что мы видим в соцсетях.
Александр Давыденко:
Безусловно, но шанс-то есть. Все-таки вера в то, что там есть что-то настоящее.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Кто-то остается приверженцем непосредственно живого общения. Как быть?
Анастасия Родионова, косметолог:
Быстрые свидания. В Минске есть быстрые свидания.
Алеся Лакина:
Не все живут в Минске.
Татьяна Савчик:
Вы действительно искренне полагаете, что процент людей, которые решаются на эти быстрые свидания, – это поиск чего-то серьезного в жизни?
Анастасия Родионова:
Это просто вариант.
Елена Трофимова, чтобы привлечь в свою жизнь мужчину, обратилась к звездам:
Надо рассматривать несколько вариантов – все возможные. Я, например, испробовала много вариантов.
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