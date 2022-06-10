«Всё преувеличено – Photoshop, красивая жизнь». Можно ли найти идеального мужчину в соцсетях?

Красивый, богатый, успешный, заботливый. Практически каждая женщина мечтает встретить своего принца. О том, существуют ли идеальные мужчины и как построить успешные отношения партнером, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Где встретить идеального? Давайте конкретно к рекомендациям. Где его искать?

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:

Сейчас XXI век – соцсети. Давайте честно, мы все в соцсетях. Алеся Лакина:

В соцсетях все преувеличено – Photoshop, красивая жизнь. Все может кардинально отличаться от того, что мы видим в соцсетях. Александр Давыденко:

Безусловно, но шанс-то есть. Все-таки вера в то, что там есть что-то настоящее. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Кто-то остается приверженцем непосредственно живого общения. Как быть?

Анастасия Родионова, косметолог:

Быстрые свидания. В Минске есть быстрые свидания. Алеся Лакина:

Не все живут в Минске. Татьяна Савчик:

Вы действительно искренне полагаете, что процент людей, которые решаются на эти быстрые свидания, – это поиск чего-то серьезного в жизни? Анастасия Родионова:

Это просто вариант.