Церемония закрытия ХХХ международного кинофестиваля «Лістапад» пройдёт во Дворце Республики

Форум, объединяющий народы. Зрителями ХХХ международного кинофестиваля «Лістапад» стали свыше 30 тысяч человек. На протяжении 7 дней не только столица, но и вся Беларусь имела возможность насладиться лучшими образцами мирового кино. В 2024 году фестиваль привлек небывалый интерес со стороны зарубежных авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекордное количество заявок – свыше 3,5 тысяч. Более 120 стран-участниц, включая Китай, Бразилию, Индию и даже Иран.

За неделю фестиваль охватил десятки белорусских городов. Прошло свыше 650 кинопоказов. На суд зрителей было представлено более 140 фильмов самых разнообразных жанров в семи конкурсных программах. Белорусская публика получила уникальную возможность познакомиться с современными тенденциями зарубежного кинематографа и расширить культурные горизонты. Особенно большой интерес вызвали китайские ленты. Следует отметить, что сейчас «Беларусьфильм» совместно с китайской кинокомпанией работает над созданием первого совместного игрового фильма. Рабочее название – «На веки вечные». Премьеру планируется приурочить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Лэй Хань, председатель жюри основного конкурса игровых фильмов ХХХ Минского международного кинофестиваля «Лістапад» (Китай):

Название не случайно. Это память. Фильм состоит из двух частей. Первая – историческая. Она показывает события Второй мировой войны в Китае, участие и помощь советских летчиков-добровольцев. Вторая же – о современности. Фильм будет сниматься как в Китае, так и в Беларуси. Я очень надеюсь, что белорусы после просмотра фильма приедут в Китай и наоборот. Ведь в киноленте показываются красивые пейзажи и жизненные уклады людей двух стран. Хочется отметить также, что фестиваль «Лістапад» – это уникальная возможность познакомиться с другой кинокультурой и обменяться опытом.

Уже этим вечером во Дворце Республики прозвучат финальные аккорды Минского международного кинофестиваля. Церемония закрытия обещает быть яркой и масштабной. Пока организаторы держат в секрете последний показ форума. По традиции, это будет фильм, удостоенный приза Президента «За гуманизм и духовность в кино».