Поражает инновационное оборудование. Участники «Марафона единства» посетили цеха предприятия «Полесье»

Лидеров мнений и участников марафона пригласили заглянуть в цеха предприятия «Полесье». Ежемесячно здесь выпускают порядка 300 тонн пряжи и около 60-ти тысяч трикотажных изделий. Поражают не только масштабы производства, но и новое инновационное оборудование, аналогов которому до этого в стране не было. Блогеры не упускают возможность сделать необычные кадры в фабричном интерьере.

Евгений Ананько, блогер: Давно хотел попасть. Очень много слышал о предприятиях, которые здесь и вот, в частности, «Полесье». Ни раз видел и попасть на производство такого масштаба всегда очень приятно, почетно и интересно.

Никита Айс, блогер:

Предприятие достаточно большое, и это всегда радует, что у нас в стране есть, помимо того, что большие предприятия, они еще и востребованы. Мы побывали в нескольких цехах, показали нам как старые, так и новые установки. То есть мы видим градацию, этот путь от старого поколения к новому, к модернизации. Очень классно, что работает это предприятие, некоторые цеха, 24/7. Значит, наш трикотаж нужен не только для нашей страны, но и куда-то за границу отправлять.

Также гостям показали, как создается один из мебельных брендов страны. В одном из цехов холдинга «Пинскдрев» настоящих профессионалов объединил проект «Одно дело делаем». Здесь, на одном из крупнейших предприятий города, прошла встреча руководства с сотрудниками и партнерами по производству. Обсудили не только достижения и наработки, но и дальнейшие планы. Несмотря на санкции, работа в цехах не останавливалась. Деревообрабатывающий флагман не просто выстоял, но и открыл новые рынки сбыта. Атмосферу единения и праздника в цехах создавали представители творческих коллективов, которые порадовали яркими номерами.