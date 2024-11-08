Поражает инновационное оборудование. Участники «Марафона единства» посетили цеха предприятия «Полесье»

Уникальные выставки, встречи со знаменитостями, экскурсии и палитра ярких эмоций с полесским колоритом. Пинск принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальные выставки, встречи со знаменитостями, экскурсии и палитра ярких эмоций с полесским колоритом. Пинск принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеров мнений и участников марафона пригласили заглянуть в цеха предприятия «Полесье». Ежемесячно здесь выпускают порядка 300 тонн пряжи и около 60-ти тысяч трикотажных изделий. Поражают не только масштабы производства, но и новое инновационное оборудование, аналогов которому до этого в стране не было. Блогеры не упускают возможность сделать необычные кадры в фабричном интерьере.
Евгений Ананько, блогер:
Давно хотел попасть. Очень много слышал о предприятиях, которые здесь и вот, в частности, «Полесье». Ни раз видел и попасть на производство такого масштаба всегда очень приятно, почетно и интересно.
Никита Айс, блогер:
Предприятие достаточно большое, и это всегда радует, что у нас в стране есть, помимо того, что большие предприятия, они еще и востребованы. Мы побывали в нескольких цехах, показали нам как старые, так и новые установки. То есть мы видим градацию, этот путь от старого поколения к новому, к модернизации. Очень классно, что работает это предприятие, некоторые цеха, 24/7. Значит, наш трикотаж нужен не только для нашей страны, но и куда-то за границу отправлять.
Также гостям показали, как создается один из мебельных брендов страны. В одном из цехов холдинга «Пинскдрев» настоящих профессионалов объединил проект «Одно дело делаем». Здесь, на одном из крупнейших предприятий города, прошла встреча руководства с сотрудниками и партнерами по производству. Обсудили не только достижения и наработки, но и дальнейшие планы. Несмотря на санкции, работа в цехах не останавливалась. Деревообрабатывающий флагман не просто выстоял, но и открыл новые рынки сбыта. Атмосферу единения и праздника в цехах создавали представители творческих коллективов, которые порадовали яркими номерами.
Александр Судник, генеральный директор холдинговой компании «Пинскдрев»:
4 октября вступили санкции. У нас рынок только России, СНГ. Не только мебель, но и основную продукцию: пиломатериалы, фанеру экспортируем на Восток. Мы постоянно ищем новые пути. Мы открыли Иран, Ирак, Египет, Китай. Мы работаем по всему восточному направлению.
Валентина Полешко, швея мебельной фабрики «Пинскдрев»:
Мы, конечно, рады, что «Марафон единства» приехал именно к нам на фабрику. Я работаю здесь уже давно, более 20 лет. Продукция наша, конечно, достойная. Рады, что появились в нашем городе. В нынешнее время народ должен быть един и поддерживать друг друга не только в работе, но и в обществе.
В расписании учащихся Пинского колледжа Брестского университета сегодня необычная замена. В статусе лекторов «без галстуков» депутат и руководитель Национальной школы красоты Божена Еремич, политолог и директор Национальной библиотеки Вадим Гигин, а также заместитель министра образования Екатерина Петруцкая. С будущими учителями и экскурсоводами обсуждают тему выбора. Неформально и эмоционально.