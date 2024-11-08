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Поражает инновационное оборудование. Участники «Марафона единства» посетили цеха предприятия «Полесье»

08 ноября 2024 11:47
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Уникальные выставки, встречи со знаменитостями, экскурсии и палитра ярких эмоций с полесским колоритом. Пинск принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поражает инновационное оборудование. Участники «Марафона единства» посетили цеха предприятия «Полесье»-2

Лидеров мнений и участников марафона пригласили заглянуть в цеха предприятия «Полесье». Ежемесячно здесь выпускают порядка 300 тонн пряжи и около 60-ти тысяч трикотажных изделий. Поражают не только масштабы производства, но и новое инновационное оборудование, аналогов которому до этого в стране не было. Блогеры не упускают возможность сделать необычные кадры в фабричном интерьере.

Поражает инновационное оборудование. Участники «Марафона единства» посетили цеха предприятия «Полесье»-4

Евгений Ананько, блогер:
Давно хотел попасть. Очень много слышал о предприятиях, которые здесь и вот, в частности, «Полесье». Ни раз видел и попасть на производство такого масштаба всегда очень приятно, почетно и интересно.

Поражает инновационное оборудование. Участники «Марафона единства» посетили цеха предприятия «Полесье»-6

Никита Айс, блогер:
Предприятие достаточно большое, и это всегда радует, что у нас в стране есть, помимо того, что большие предприятия, они еще и востребованы. Мы побывали в нескольких цехах, показали нам как старые, так и новые установки. То есть мы видим градацию, этот путь от старого поколения к новому, к модернизации. Очень классно, что работает это предприятие, некоторые цеха, 24/7. Значит, наш трикотаж нужен не только для нашей страны, но и куда-то за границу отправлять.

Также гостям показали, как создается один из мебельных брендов страны. В одном из цехов холдинга «Пинскдрев» настоящих профессионалов объединил проект «Одно дело делаем». Здесь, на одном из крупнейших предприятий города, прошла встреча руководства с сотрудниками и партнерами по производству. Обсудили не только достижения и наработки, но и дальнейшие планы. Несмотря на санкции, работа в цехах не останавливалась. Деревообрабатывающий флагман не просто выстоял, но и открыл новые рынки сбыта. Атмосферу единения и праздника в цехах создавали представители творческих коллективов, которые порадовали яркими номерами.

Поражает инновационное оборудование. Участники «Марафона единства» посетили цеха предприятия «Полесье»-8

Александр Судник, генеральный директор холдинговой компании «Пинскдрев»:
4 октября вступили санкции. У нас рынок только России, СНГ. Не только мебель, но и основную продукцию: пиломатериалы, фанеру экспортируем на Восток. Мы постоянно ищем новые пути. Мы открыли Иран, Ирак, Египет, Китай. Мы работаем по всему восточному направлению.

Поражает инновационное оборудование. Участники «Марафона единства» посетили цеха предприятия «Полесье»-10

Валентина Полешко, швея мебельной фабрики «Пинскдрев»:
Мы, конечно, рады, что «Марафон единства» приехал именно к нам на фабрику. Я работаю здесь уже давно, более 20 лет. Продукция наша, конечно, достойная. Рады, что появились в нашем городе. В нынешнее время народ должен быть един и поддерживать друг друга не только в работе, но и в обществе.

В расписании учащихся Пинского колледжа Брестского университета сегодня необычная замена. В статусе лекторов «без галстуков» депутат и руководитель Национальной школы красоты Божена Еремич, политолог и директор Национальной библиотеки Вадим Гигин, а также заместитель министра образования Екатерина Петруцкая. С будущими учителями и экскурсоводами обсуждают тему выбора. Неформально и эмоционально.

# Акции # Александр Судник

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