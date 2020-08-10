«Муж хозяин, добытчик». Жена механизатора рассказала, как провожает мужа на работу
Новости Беларуси. По стране уже намолочено около 5 миллионов тонн зерновых. Уборочная пора – самая горячая для аграриев. В поле механизаторы и водители проводят целые сутки, но даже несмотря на такой напряженный график – работу свою любят. Дома – всегда поддержка и понимание. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Марина Дмитриевна провожает мужа на работу каждое утро. Хоть и рано, всегда старается быть рядом, готовит горячий чай и неизменно заряжает супруга хорошим настроением на целый день. Вместе пара уже почти 30 лет. У них две дочки. Для каждой супруги находят и время, и силы.
Семейная идиллия дарит уверенность и в работе. А секрет полного взаимопонимания прост: умение уступать друг другу. За такой внушительный срок семейной жизни дома у механизатора успели свыкнуться с мыслью, что летом любимый муж и папа – в поле.
Марина Закудовская:
Рано ушёл – поздно пришёл. Но муж хозяин, добытчик. Я с этим полностью согласна, поддерживаю как могу. Видимся нечасто, вообще не видимся. Стараюсь утром проводить всегда, чтобы у него хорошее настроение было, спросить, какие новости, что нового, как успехи – стараюсь каждое утро проводить. Вы знаете, ну, терпение – всегда терпение, терпение и терпение, потому что сельская жизнь, она требует определённых таких качеств. Летний день зиму кормит. Что заработаешь летом, на то живёшь зимой, так что у нас все понимают, дети понимают, что папа зарабатывает деньги. И у нас с этим вопрос как-то не стоит. Знаем, что папа на работе – так должно быть летом. Да, это у нас считается праздник, после уборочной. У нас шашлычки всегда – всегда рады возвращению отца в семью, все довольны.
Собирать папу на работу помогает и младшая дочка. Диана признаётся: хоть и скучает по отцу во время жатвы, все понимает и принимает. Его работа – нужная и важная. В детстве сама испытала, каково это – в комбайне. Такие поездки давно в прошлом. Сейчас девушка думает о поступлении в университет, подготовка отнимала все свободное время. Но со времен теплых летних дней беззаботного детства в памяти навсегда остался один необычный полевой случай, который заставил восхититься внимательностью папы.
Диана Закудовская:
Запомнила единственный случай, когда мы ехали с папой, и по пути был ёжик. И папа его заметил, остановился и убрал его с дороги, чтобы не задавить. Вот почему-то этот момент у меня в голове сидит до сих пор. Вот я рада, что мой папа такой – даже ёжика убрал с пути. Когда я была маленькая, меня папа очень часто возил на поле, и я видела весь этот процесс – мне очень нравилось, как папа ездит, смотреть, как это всё убирается. Ну, вот я очень довольна была раньше. Раньше я любила это дело, любила поле, хотела ездить с папой. Теперь я в учёбе была всё время, мне было некогда – репетиторы, я с ними занималась. Не хотелось уже на поле. Конечно, я всё понимаю, что папа должен работать, скучаю, но вечером, обычно, я его дожидаюсь, и мы с ним можем поговорить.
Георгий Петрович признается, что с такой поддержкой на уборочную уходить совершенно не страшно. Семейный очаг под присмотром, так что все внимание – зерну. Тем более, что с романтикой и спецификой полей мужчина знаком давно. Еще с детства. Его отец работал в сельском хозяйстве, деревенская жизнь была привычна и физический тяжелый труд нисколько не пугал. Поэтому, получив соответствующее образование, теперь уже бывалый механизатор вернулся в поля, поближе к земле и хлебу. Для него это уже 12 уборочная. Признаётся: пора нелегкая. Жаркая во всех смыслах этого слова. Но ничего не поделаешь – за каждый колос отвечают головой. А с опытом приходит понимание, как убирать быстрее и правильнее. Механизатор отмечает, что этот год урожаем особенно радует.
Георгий Закудовский, механизатор сельхозпредприятия «Грицкевичи»:
Каждый год по-своему отличается, конечно. А этот год вообще — урожайность у нас в хозяйстве 90-100 центнеров пшеницы даёт. Это приятно же ехать по полю, вы понимаете. Те тоже годы нормальные. Вот так вот по полю ехать – комбайн плывёт. Каждый день что-то новое. Сегодня так сделал, завтра уже думаешь, чтобы так не сделать. Интерес есть – это же техника. Интерес был покататься, за руль подержаться. Всё это здесь, в хозяйстве все навыки начались – как по полю идти, где поднять. Прислушиваешься, что шумит в комбайне – всё через руки прошло. Как говорится, не побьёшь руки – не будет ничего. Коллектив вообще у нас, хлопцы вот, мы сколько, ну давновато уже работаем – каждый по 12 лет. Один одному, если сломается что-то, подсказываем, помогаем на ремонте.
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