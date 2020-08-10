«Муж хозяин, добытчик». Жена механизатора рассказала, как провожает мужа на работу

Новости Беларуси. По стране уже намолочено около 5 миллионов тонн зерновых. Уборочная пора – самая горячая для аграриев. В поле механизаторы и водители проводят целые сутки, но даже несмотря на такой напряженный график – работу свою любят. Дома – всегда поддержка и понимание. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Марина Дмитриевна провожает мужа на работу каждое утро. Хоть и рано, всегда старается быть рядом, готовит горячий чай и неизменно заряжает супруга хорошим настроением на целый день. Вместе пара уже почти 30 лет. У них две дочки. Для каждой супруги находят и время, и силы.

Семейная идиллия дарит уверенность и в работе. А секрет полного взаимопонимания прост: умение уступать друг другу. За такой внушительный срок семейной жизни дома у механизатора успели свыкнуться с мыслью, что летом любимый муж и папа – в поле.

Марина Закудовская:

Рано ушёл – поздно пришёл. Но муж хозяин, добытчик. Я с этим полностью согласна, поддерживаю как могу. Видимся нечасто, вообще не видимся. Стараюсь утром проводить всегда, чтобы у него хорошее настроение было, спросить, какие новости, что нового, как успехи – стараюсь каждое утро проводить. Вы знаете, ну, терпение – всегда терпение, терпение и терпение, потому что сельская жизнь, она требует определённых таких качеств. Летний день зиму кормит. Что заработаешь летом, на то живёшь зимой, так что у нас все понимают, дети понимают, что папа зарабатывает деньги. И у нас с этим вопрос как-то не стоит. Знаем, что папа на работе – так должно быть летом. Да, это у нас считается праздник, после уборочной. У нас шашлычки всегда – всегда рады возвращению отца в семью, все довольны.

Собирать папу на работу помогает и младшая дочка. Диана признаётся: хоть и скучает по отцу во время жатвы, все понимает и принимает. Его работа – нужная и важная. В детстве сама испытала, каково это – в комбайне. Такие поездки давно в прошлом. Сейчас девушка думает о поступлении в университет, подготовка отнимала все свободное время. Но со времен теплых летних дней беззаботного детства в памяти навсегда остался один необычный полевой случай, который заставил восхититься внимательностью папы.

Диана Закудовская:

Запомнила единственный случай, когда мы ехали с папой, и по пути был ёжик. И папа его заметил, остановился и убрал его с дороги, чтобы не задавить. Вот почему-то этот момент у меня в голове сидит до сих пор. Вот я рада, что мой папа такой – даже ёжика убрал с пути. Когда я была маленькая, меня папа очень часто возил на поле, и я видела весь этот процесс – мне очень нравилось, как папа ездит, смотреть, как это всё убирается. Ну, вот я очень довольна была раньше. Раньше я любила это дело, любила поле, хотела ездить с папой. Теперь я в учёбе была всё время, мне было некогда – репетиторы, я с ними занималась. Не хотелось уже на поле. Конечно, я всё понимаю, что папа должен работать, скучаю, но вечером, обычно, я его дожидаюсь, и мы с ним можем поговорить.