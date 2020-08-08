Кто-то в комбайне с семи лет, а кто-то проверяет урожай ежедневником. Шесть историй белорусских аграриев

Новости Беларуси. В стране уже обработано более 60 % от уборочной площади. При средней урожайности свыше 38 центнеров с гектара получено почти 6 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напряженная работа идет во всех регионах. Аграрии, которые в эти дни ведут настоящую битву за каждый колос, заслуживают самых громких слов благодарности. В их руках сейчас продовольственная безопасность страны. Кто и как в эти жаркие дни трудится в полях по всей стране, узнали наши корреспонденты. Продолжит тему Александр Добриян.

Финишная прямая в исполнении Константина Хузеева. Позади 20 дней напряженного труда. Комбайнер признается: чувства смешанные. Уборочная пролетела как один день, без задержек и остановок.

Константин Хузеев, старший комбайнер сельхозпредприятия «Красная Буда»:

Сегодня настроение прекрасное, потому что последний день уборочной. Убрали. Завершили. Чувствуется гордость, что мы это сделали. Мы убрали этот урожай.

Этот урожай в хозяйстве лучший за последние четыре года. Кроме того, зерно на склад отправляли прямо с поля: на доработку не потратили ни копейки. Чистое и сухое прямо из бункера.

Сергей Пашко, директор сельхозпредприятия «Красная Буда»:

Впечатления самые лучшие, давно в хозяйстве не было такой уборочной. Люди стараются работать, вечером допоздна нельзя выгнать с поля.

Отличный результат в 2020 году показали как озимые, так яровые – для юго-востока страны редкий случай.

Александр Добриян, корреспондент:

В Добрушском районе все готово к Дожинкам. На этом поле поставлена финальная точка уборочной кампании 2020 года. Под конец оставляли не самое лучшее, но и здесь озимая рожь – настоящее золото и в прямом, и в переносном смысле. 50 центнеров с гектара. Общий результат района 66 тысяч тонн. Для сравнения – это в полтора раза больше прошлогоднего, а точнее 160 %.

В этот уик-энд в Гомельской области завершают уборочную сразу пять районов.

Елена Филипович, заместитель начальника управления комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома:

Мы заканчиваем уборку в Гомельской области, уже более 75 % всего. Намолочено уже 718 тысяч тонн зерновых культур, этот объем больше уровня прошлого года. В некоторых районах намолот составляет свыше 160 % от уровня прошлого года.

Нога в ногу с аграриями юго-востока идут хлеборобы юго-запада. Здесь убрано свыше 80 % площадей. Каждый час финиширует очередное сельхозпредприятие.

Экипаж братьев Мартыновых – не профессионалы, а скорее любители уборочной. Старший – преподаватель в колледже, младший – заведующий лабораторией в техническом университете. «Я всю жизнь мечтал быть агрономом». Почему заниматься сельским хозяйством выгодно: две истории Шутят: интеллигенция вышла в поле. Впрочем, первый комбайн – хоть и игрушечный – собрали, когда одному из них было два года.

Артур Мартынов, комбайнер сельхозпредприятия «Агро-Нива»:

Все время ждали, пока отец выедет с мехдвора, сидели вдвоем на заборе, ждали, когда он нас заберет. Только едет – сразу нас в кабину садит. С семи лет мы в том комбайне сидели.

Денис Мартынов, комбайнер сельхозпредприятия «Агро-Нива»:

Я сейчас в отпуске, и каждый отпуск стараюсь попасть на уборку. Артур Мартынов:

Ну, и какая-то копейка.

Последнее поле – семенная пшеница. На десерт – рекордная урожайность: в 2,5 раза выше прошлогодней.

Виктор Бобр, директор сельхозпредприятия «Агро-Нива»:

В старину был такой обычай, когда на колосья набрасывали шапку. Если держится – значит, урожай хороший. Шапки у нас нет, но у вас есть ежедневник. Интересно будет сравнить шапку в те времена и ежедневник СТВ на колосьях сегодня и посмотреть, насколько это актуально. Урожай хороший.

В хозяйстве «Агро-Нива» впервые в истории все 10 экипажей намолотили свыше 1 000 тонн.

Виктор Бобр:

Мы ни одного дня не потеряли. То есть были некоторые дни, когда были небольшие дождики, но к вечеру комбайны работали. Поэтому уборка прошла на одном дыхании и результаты очень радуют.

Слово «хлебороб» не имеет формы женского рода, и это явная языковая ошибка, считает городской библиотекарь Ольга Макаренко. Этим летом женщина решила на собственном опыте увидеть то, что вдохновляло классиков. Упругие колосья ржи, золотая нива на закате дня. Новоиспеченный комбайнер говорит, что поэзия полей отлично сочетается с прозой жизни.

Ольга Макаренко, помощник механизатора сельхозпредприятия «Заря»:

Я как мама понимаю, что хлеб нужно убирать в первую очередь, потому что детей нам нужно кормить.

У старшего комбайнера этого экипажа, а по совместительству мужа Ольги, за плечами 22 уборочные. Муж убирает зерно, жена знает, как его сохранить. Каково это – и на работе, и дома быть вместе? Но нынешняя первая с женой в качестве помощника.

Дмитрий Макаренко, механизатор сельхозпредприятия «Заря»:

Мы как семья вместе, друг друга понимаем: друг на друга посмотрели и знаем, что хотим. Вместе проще и легче. Недельку поработаем, и стране поможем, и семейный бюджет пополним.

Уборочная – то время, когда семейный бюджет хлебороба растет на глазах. Плотные колосья налитой пшеницы послушно укладываются в 11-метровую жатку потомственного комбайнера Андрея Росеника.

Урожай в этом году хороший, радует. Приятно убирать, когда есть что.

На новеньком комбайне в этом году он установил абсолютный рекорд Гродненской области. «С детства к комбайну привязан». Абсолютный рекорд: в Гродненском районе появился первый «пятитысячник» Впервые за всю историю западного региона комбайнер намолотил 5 000 тонн зерна и сделал это первым в стране.

Андрей Росеник, комбайнер производственного кооператива имени В. И. Кремко:

Просто работаю в спокойном режиме. У нас смотрят за потерями, настраивают комбайны, так что тут не поднажмешь, надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать. Погода сопутствует. Сейчас работаем с восьми и до позднего вечера.

До конца уборочной, Андрей Росеник уверен, еще успеет отправить в бункер шестую тысячу тонн. Ведь урожайность в Гродненской области в этом году тоже рекордная, лучшая в стране. На полях сельхозпредприятия имени Кремко зерновых убирают почти 95 центнеров с гектара.

Сергей Кремко, председатель правления производственного кооператива имени В. И. Кремко:

Что этому способствовало? При сложившейся технологии возделывания зерновых и зернобобовых культур прежде всего вовремя выпавшая влага. Это не только в нашем хозяйстве. Я вижу и по стране тот урожай, который сегодня есть. Будем обеспечены кормами и травянистыми, и зерновыми. Создан запас, необходимый страховой фонд для того, чтобы последующий год также был для нас благоприятным.

Фамилии Алексеенко и Колбасов на этой неделе в Витебской области дважды звучали в связке со словом «первый». Лучший комбайнер Витебской области: в первую очередь себе что-то доказать, что можем Экипаж из Лепельского района к минувшему понедельнику намолотил тысячу тонн зерна, а уже к субботе – вторую. Первые они сегодня не только среди молодых комбайнеров северного края, но и в принципе в регионе.

Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Наша молодежь уже работает, это уже не будущее, это настоящее нашей страны, которая создает как раз таки и продовольственный запас нашего государства, собирает урожай, собирает зерно. Это очень важно. И стоит сказать, что они еще и растят при этом замечательные семьи. То есть у комбайнера большая семья, три ребенка. Это «Человек года Витебщины» 2018 года. Это как раз показатель того, что молодежь у нас классная. Молодежь любит свою страну и всегда будет работать на благо ее.