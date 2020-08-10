Явка на президентских выборах в Минской области составила 84,79%

Новости Беларуси. Высокая явка была отмечена на участках Минской области. По данным областной избирательной комиссии, она составила почти 85 %. В области выборы прошли спокойно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На каждом участке – а их около 1 000 – были созданы условия для комфорта и безопасности, позаботились и о безбарьерной среде. Голосовать приходили целыми семьями. Для тех, кто не смог прийти на участки лично, организовали голосование на дому.

Оксана Таранда, председатель Минской областной комиссии по выборам Президента Беларуси:

В 8 районах области более 90 % избирателей пришли на участки для голосования: в Клецком, Копыльском, Логойском, Любанском, Несвижском, Страдорожском, Столбцовском, Узденском районах. В остальных районах, за исключением Минского, в голосовании приняли участие более 80 % избирателей. Явка в Минском районе также довольна высокая, она составила более 75 %.