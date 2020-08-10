Как голосовали минчане? Городская комиссия озвучила предварительные итоги

Отмечена высокая явка избирателей – на участки пришли более 67 %. По данным комиссии, досрочно проголосовали более 42 % минчан. Всего в столице 1 миллион 250 тысяч избирателей. В городе работало почти 700 участков для голосования. Некоторые из них продлили свою работу.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:

Несколько буквально участков продолжили свою работу после 20:00, потому что было достаточное количество жителей, которые не успевали проголосовать. Я в том числе был на одном из таких участков. Он закончил работу в 22:30, когда все без исключения смогли проголосовать. После этого участок закрылся для того, чтобы подсчитать голоса.