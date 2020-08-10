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Ветерану войны теперь несложно выходить из подъезда. О том, как коммунальщики реагируют на просьбы граждан

10 августа 2020 15:50
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Новости Беларуси. От проблемы до ее решения один звонок или письменное обращение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ветерану войны теперь несложно выходить из подъезда. О том, как коммунальщики реагируют на просьбы граждан-1

Десятки вопросов, которые волнуют минчан, удалось решить в городе. Некоторые взяты на контроль – от ремонта детских площадок до строительства жилья.

Ветерану войны теперь несложно выходить из подъезда. О том, как коммунальщики реагируют на просьбы граждан-4

Ветерану войны теперь несложно выходить из подъезда. О том, как коммунальщики реагируют на просьбы граждан-6

О том, как горожане помогают коммунальным службам делать город лучше, смотрите в видеоматериале Вадима Смоляка.

# Проблемы ЖКХ # общество # Вадим Смоляк # Фотофакт

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