Ветерану войны теперь несложно выходить из подъезда. О том, как коммунальщики реагируют на просьбы граждан

Новости Беларуси. От проблемы до ее решения один звонок или письменное обращение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. От проблемы до ее решения один звонок или письменное обращение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Десятки вопросов, которые волнуют минчан, удалось решить в городе. Некоторые взяты на контроль – от ремонта детских площадок до строительства жилья.
О том, как горожане помогают коммунальным службам делать город лучше, смотрите в видеоматериале Вадима Смоляка.