Музей минской конки: самые интересные экспонаты (видеофакт)

Новости Беларуси. В «Большом городе» знакомят с новым объектом, появившимся на культурной карте Минска. Это – музей конки. В нём можно узнать не только об истории этого вида транспорта, но и как жили обитатели небольшого на тот момент города, посмотреть на восстановленный уголок старого Минска. Экскурсию для зрителей программы провела ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска Лидия Маркович:
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