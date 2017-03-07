Музей минской конки: самые интересные экспонаты (видеофакт)

Новости Беларуси. В «Большом городе» знакомят с новым объектом, появившимся на культурной карте Минска. Это – музей конки. В нём можно узнать не только об истории этого вида транспорта, но и как жили обитатели небольшого на тот момент города, посмотреть на восстановленный уголок старого Минска. Экскурсию для зрителей программы провела ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска Лидия Маркович:

Сберегатель лошадиных сил и плевательница для вагона: как создавали музей конки в Минске

«Мухи завелись в фонарях»: на что жаловались минчане век назад, можно услышать в музее конки

«Тёмно-синий тогда и сейчас – это два разных цвета»: как восстанавливали форму кондуктора минской конки

Как выглядел билет на проезд в минской конке?

На одной сушили бельё, вторую достали из мусора: где нашли рельсы минской конки для музея

Синий и занавески полосатые: как журналисты 1892 года помогли восстановить вагон минской конки

Ножницы для удаления гланд можно увидеть в музее минской конки

Уникальная водяная колонка представлена в музее минской конки: таких всего 2 в Беларуси

Лошади появятся в музее минской конки