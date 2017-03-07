На одной сушили бельё, вторую достали из мусора: где нашли рельсы минской конки для музея

Новости Беларуси. Как разыскали экспонаты, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Приходилось ли обращаться к помощи каких-нибудь экспертов в разных областях? В области моды? Или транспорта?

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

С транспортниками мы сотрудничали. Когда начался процесс работы, мы обратились, как раз-таки, к трамвайщикам. Почему? Потому что трамвай – это самый близкий транспорт к конке. И, по большому счёту, первые трамвайные вагоны, в какой-то мере, напоминали коночные вагоны. И они оказали нам значительную поддержку и помощь. Нам рельс один дали, как раз-таки, коночный – у них, потому что, в экспозиции есть – мы подсмотрели уже фирму-производителя, а дальше нам уже повезло.