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На одной сушили бельё, вторую достали из мусора: где нашли рельсы минской конки для музея

07 марта 2017 14:01
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Новости Беларуси. Как разыскали экспонаты, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Приходилось ли обращаться к помощи каких-нибудь экспертов в разных областях? В области моды? Или транспорта?

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
С транспортниками мы сотрудничали. Когда начался процесс работы, мы обратились, как раз-таки, к трамвайщикам. Почему? Потому что трамвай – это самый близкий транспорт к конке. И, по большому счёту, первые трамвайные вагоны, в какой-то мере, напоминали коночные вагоны. И они оказали нам значительную поддержку и помощь. Нам рельс один дали, как раз-таки, коночный – у них, потому что, в экспозиции есть – мы подсмотрели уже фирму-производителя, а дальше нам уже повезло.

Один рельс мы выкопали в Минске на улице Запорожской, она использовалась, как штанга для привязки бельевых шнуров.

На одной сушили бельё, вторую достали из мусора: где нашли рельсы минской конки для музея-1


Но мы решили, что для музея она будет полезнее, чем там. Один мы нашли тоже совершенно случайно, разбирая археологические находки – её строители уже в мусор сгребли и оставили, а нам он пригодился.

Это – рельсы демидовских сталелитейных заводов.

И они же адресовали и к архивистам, потому что они у них в своё время заказывали справку под свою экспозицию, которая так и не реализована. Историческую справку и перечень документов, которые есть по истории минской конки.  

Музей минской конки: самые интересные экспонаты 

# общество # Музеи Минска

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