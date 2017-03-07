Сберегатель лошадиных сил и плевательница для вагона: как создавали музей конки в Минске

Новости Беларуси. Почему создание экспозиции заняло 5 лет, рассказали в программе «Большой город».

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Достаточно сложно было работать над экспозицией, потому что, по большому счёту, несмотря на то, что 100 лет не прошло, как конки нет, но мы столкнулись с совершенно незнакомым предметным рядом. Например, сберегатель лошадиных сил, плевательница для вагона.

Да и сами лошади – их количество, какие породы.

И приходилось всё это искать, создавать – и экспонаты, и информацию, по которой делать тогда аналоги.

Олег Степанюк, СТВ:

До момента реализации прошло 5 лет. Насколько я понимаю, была проделана очень кропотливая историческая, исследовательская работа. Сколько людей этим занимались? Что вам пришлось изучить? Сколько материала?