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Сберегатель лошадиных сил и плевательница для вагона: как создавали музей конки в Минске

07 марта 2017 14:00
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Новости Беларуси. Почему создание экспозиции заняло 5 лет, рассказали в программе «Большой город».

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Достаточно сложно было работать над экспозицией, потому что, по большому счёту, несмотря на то, что 100 лет не прошло, как конки нет, но мы столкнулись с совершенно незнакомым предметным рядом. Например, сберегатель лошадиных сил, плевательница для вагона.

Да и сами лошади – их количество, какие породы.

И приходилось всё это искать, создавать – и экспонаты, и информацию, по которой делать тогда аналоги.

Олег Степанюк, СТВ:
До момента реализации прошло 5 лет. Насколько я понимаю, была проделана очень кропотливая историческая, исследовательская работа. Сколько людей этим занимались? Что вам пришлось изучить? Сколько материала?

Сберегатель лошадиных сил и плевательница для вагона: как создавали музей конки в Минске-1


Лидия Маркович:
Над экспозицией работал почти весь музей. Это – и научные сотрудники, и реставраторы. Потому что все предметы, чтобы принять музейный облик, они прошли через их руки.

Некоторые предметы, как стол, конторка управления, собирал наш реставратор фактически по частям.

Сберегатель лошадиных сил и плевательница для вагона: как создавали музей конки в Минске-4

Какие-то части приходилось восстанавливать. Что касается другой работы, то мы говорим о транспорте, которого уже нет – подсмотреть фактически негде, чтобы взять какие-то копии. В других музеях, где была конка, есть макетики небольшие. Что ж он из себя в натуральную величину представлял, этот транспорт? Ни сохранилось ни депо, ни конюшен тех же. То есть, этот вопрос приходилось тоже поднимать с нуля. Как и сама форма служащих конки.

Большую помощь нам оказали документы, которые хранятся в Историческом архиве.

Они, хоть и разрозненные, но, тем не менее, какое-то представление о том, как заключался договор по устройству конки. Между кем и кем он заключался, кто ставил свою подпись. Какой штат служащих, какое количество лошадей обслуживало конку. Какое количество вагонов, где находилось само депо. Даже повезло: хотя бы, чертежи двух зданий были.   

Музей минской конки: самые интересные экспонаты 

# общество # Музеи Минска

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