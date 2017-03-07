Лошади появятся в музее минской конки

Новости Беларуси. Что нового появится в экспозиции, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Есть ли в планах идеи, возможности, какие-то наработки по расширению экспозиции. Если да, то, что Вы хотите, чтобы здесь ещё появилось?

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Лошади. Так не хватает лошадей. Конка – это конка.

То есть, конку конкой делают лошади.

Но, если только в плане, если мы будем расширяться «Живой историей», то есть, это некие интерактивные мероприятия, когда, действительно, здесь будут присутствовать коневоды, лошади, какие-то мастер-классы по упряжи.