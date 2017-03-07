Прямой эфир

Лошади появятся в музее минской конки

07 марта 2017 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что нового появится в экспозиции, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Есть ли в планах идеи, возможности, какие-то наработки по расширению экспозиции. Если да, то, что Вы хотите, чтобы здесь ещё появилось?

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Лошади. Так не хватает лошадей. Конка – это конка.

То есть, конку конкой делают лошади.

Но, если только в плане, если мы будем расширяться «Живой историей», то есть, это некие интерактивные мероприятия, когда, действительно, здесь будут присутствовать коневоды, лошади, какие-то мастер-классы по упряжи.

Лошади появятся в музее минской конки-1


Потому что сегодня это – тоже большой вопрос, как это процесс происходил когда-то. А так, конечно, это – экспонаты. Может быть, нам повезёт, и мы, действительно, найдём экспонаты, связанные с кондукторами, со служащими минской конки. Может быть, отыщется, например, квитанция, удостоверение, рабочие книжки или паспорта, или какие-то другие предметы, связанные просто с жизнью и с бытом горожан.
Потому что транспорт, всё-таки, неотъемлемая часть жизни, которая организует быт горожан. И налаживает, в общем-то, связь между ними в пределах города. 

Музей минской конки: самые интересные экспонаты 

# общество # Музеи Минска

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальная водяная колонка представлена в музее минской конки: таких всего 2 в Беларуси
07 марта 2017 14:02

Уникальная водяная колонка представлена в музее минской конки: таких всего 2 в Беларуси

Ножницы для удаления гланд можно увидеть в музее минской конки
07 марта 2017 14:02

Ножницы для удаления гланд можно увидеть в музее минской конки

Синий и занавески полосатые: как журналисты 1892 года помогли восстановить вагон минской конки
07 марта 2017 14:02

Синий и занавески полосатые: как журналисты 1892 года помогли восстановить вагон минской конки