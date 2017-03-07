Ножницы для удаления гланд можно увидеть в музее минской конки
Новости Беларуси. Почему в экспозиции заметное место занимает витрина старинной аптеки, рассказали в программе «Большой город».
Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Аптека – неслучайно. В принципе, время, о котором мы говорим – конец XIX – начало ХХ веков – это время такого технического бума в истории Минска. Появляется и первый общественный транспорт, приходит водопровод, телефонизация, электрификация и развивается здравоохранение.
И наша аптека – это одна из первых 7 аптек в городе Минске.
Представили мы посуду, в которой хранились различные вещества: лекарственные, минеральные, ядовитые.
И посуда для отпуска лекарственных средств.
То есть, в аптеке и готовили лекарства, и по рецептам их реализовывали. Есть несколько медицинских инструментов, один из них достаточно страшный, если представить, как он работает.
Это – ножницы для удаления гланд.
Есть и рукопись диссертации на соискание степени доктора медицины, автор – Бекаревич.
Для истории Минска ценна тем, что она подписана Сергеем Николаевичем Урванцовым, который долго возглавлял Минскую губернскую больницу, в советские годы 2-ую и 3-ю больницы.