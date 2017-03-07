Прямой эфир

Ножницы для удаления гланд можно увидеть в музее минской конки

07 марта 2017 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почему в экспозиции заметное место занимает витрина старинной аптеки, рассказали в программе «Большой город».

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Аптека – неслучайно. В принципе, время, о котором мы говорим – конец XIX – начало ХХ веков – это время такого технического бума в истории Минска. Появляется и первый общественный транспорт, приходит водопровод, телефонизация, электрификация и развивается здравоохранение.

И наша аптека – это одна из первых 7 аптек в городе Минске.

Ножницы для удаления гланд можно увидеть в музее минской конки-1


Представили мы посуду, в которой хранились различные вещества: лекарственные, минеральные, ядовитые.

И посуда для отпуска лекарственных средств.

Ножницы для удаления гланд можно увидеть в музее минской конки-4


То есть, в аптеке и готовили лекарства, и по рецептам их реализовывали. Есть несколько медицинских инструментов, один из них достаточно страшный, если представить, как он работает.

Это – ножницы для удаления гланд.

Ножницы для удаления гланд можно увидеть в музее минской конки-7

Есть и рукопись диссертации на соискание степени доктора медицины, автор – Бекаревич.
Для истории Минска ценна тем, что она подписана Сергеем Николаевичем Урванцовым, который долго возглавлял Минскую губернскую больницу, в советские годы 2-ую и 3-ю больницы. 

Музей минской конки: самые интересные экспонаты 

# общество # Музеи Минска

Другие новости рубрики

Все новости
Синий и занавески полосатые: как журналисты 1892 года помогли восстановить вагон минской конки
07 марта 2017 14:02

Синий и занавески полосатые: как журналисты 1892 года помогли восстановить вагон минской конки

На одной сушили бельё, вторую достали из мусора: где нашли рельсы минской конки для музея
07 марта 2017 14:01

На одной сушили бельё, вторую достали из мусора: где нашли рельсы минской конки для музея

Как выглядел билет на проезд в минской конке?
07 марта 2017 14:01

Как выглядел билет на проезд в минской конке?