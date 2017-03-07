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Синий и занавески полосатые: как журналисты 1892 года помогли восстановить вагон минской конки

07 марта 2017 14:02
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Новости Беларуси. Что использовали при создании экспоната, рассказали в программе «Большой город».

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Главный экспонат музея – конный вагон. Мы делали его, специально, в масштабе 1:1, чтобы посетитель мог в него зайти и почувствовать себя немножечко жителем того времени, уже 100-летней давности.

Вагон делали мы по фотографиям, где-то брали мы и чертежи, которые сохранились.

А фотографии именно минских вагонов – мы ещё высчитывали окна: какое количество окон в этом вагоне должно быть.

Синий и занавески полосатые: как журналисты 1892 года помогли восстановить вагон минской конки-1


И большую помощь нам оказали репортажи с открытия движения конки 10 мая 1892 года: там описывался цвет вагона – что он синий, занавески полосатые на окнах. То есть, мы попытались максимально использовать информацию по вагону и пустить её в работу. 

Музей минской конки: самые интересные экспонаты 

# общество # Музеи Минска

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