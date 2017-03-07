Синий и занавески полосатые: как журналисты 1892 года помогли восстановить вагон минской конки

Новости Беларуси. Что использовали при создании экспоната, рассказали в программе «Большой город».

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Главный экспонат музея – конный вагон. Мы делали его, специально, в масштабе 1:1, чтобы посетитель мог в него зайти и почувствовать себя немножечко жителем того времени, уже 100-летней давности.

Вагон делали мы по фотографиям, где-то брали мы и чертежи, которые сохранились.

А фотографии именно минских вагонов – мы ещё высчитывали окна: какое количество окон в этом вагоне должно быть.