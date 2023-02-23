«Были нарекания на качество работ». Порыв ветра обрушил отделку многоэтажки в Бресте – кто виноват?

Новости Беларуси. Непогода буквально оголила многоэтажку в Бресте – кадры попали во многие социальные сети. 14-этажный дом лишился отделки из-за порыва ветра. К счастью, в тот момент во дворе не оказалось людей и никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что стало причиной – стихия или недоработка строителей, еще предстоит выяснить специальной комиссии. Кто и за чей счет будет восстанавливать поврежденный фасад и что думают о случившемся сами жильцы? Подробности в материале нашего корреспондента Кристины Протосовицкой.

Жуткие воскресные кадры облетели все соцсети: порыв ветра буквально сорвал отделку с 14-этажного дома в Бресте. Сносило так, будто это не слои штукатурки, а влажные обои. За несколько секунд непогода оголила стены. Момент попал в кадр сразу нескольких очевидцев. Молодая мама Ирина Кулик с дочкой в этот выходной из-за непогоды не вышла на улицу, хотя обычно гуляет как раз с этой стороны дома.

Ирина Кулик, жительница Бреста:

Это большая удача, что никого там не было. Это произошло при свете дня, там стоит автомат для набора воды, поэтому очень часто там даже дети набирают воду. Это просто все рухнуло. Было давно видно, что участок сделан плохо, все выпуклое. Я как обыватель могу объяснить своими словами. Давно говорили, что, да, действительно, опасное место. Вот, пожалуйста, подул ветерок, пару порывов – и все это слетело вниз.

Что стало причиной обвала внешней отделки, жильцы пока только могут гадать. Дом по Кирова, 122 относительно новый, строительство завершили шесть лет назад. Жильцы не скрывают, что не обошлось без вопросов по качеству работ. Брестчанка Наталья Шайдулина переехала в новую квартиру практически сразу. Но через какое-то время стены начали расходиться. Это фото годичной давности, по гарантии дефекты устранили.

Наталья Шайдулина, жительница Бреста:

Я живу с той стороны, стены внутри по диагонали треснули сразу. Нам их починили. Они треснули еще больше. Нам их опять починили, буквально год назад это закончилось. Ну пока вот живем.

Галина Хомич, жительница Бреста:

Были нарекания на качество работ. Соседи постоянно жаловались на шум в стенах. Списали все на ветер большой, но я не думаю. Слава богу, что не землетрясение. Единственная высотка в окружении пятиэтажек находится вблизи набережной и обдувается со всех сторон. Порывы ветра в этот день превышали средние показатели для Бреста на 30 %, а именно среднюю скорость ветра по городу используют архитекторы при проектировании дома. Требования с 2013 года изменились.

Владимир Кузьманович, главный инженер ОАО «Группа компаний Полесьежилстрой»:

Теперь, учитывая новые требования, будем восстанавливать покрытие за счет средств «Полесья». Никоим образом не будем нагружать дольщиков или жильцов этой многоэтажки, люди могут не беспокоиться. Восстановим все нарушенные козырьки, входы в подвал, водомат стоял, мы его восстановим. Возьмем на себя всю эту затратную часть, чтобы люди не пострадали в этом смысле. Максимально быстро попытаемся это сделать.