Украинцы всё чаще прибывают на белорусские пункты пропуска. Большинство идёт транзитом

С просьбами о помощи к нашим пограничникам обращаются и непосредственно граждане Украины. Они все чаще прибывают на белорусские пункты пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в Беларусь проследовало более 300 украинцев, большинство – транзитом через Польшу. Часто люди обращаются с просьбами о пропуске на территорию Беларуси для приобретения товаров первой необходимости.