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Украинцы всё чаще прибывают на белорусские пункты пропуска. Большинство идёт транзитом

17 марта 2022 17:11
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С просьбами о помощи к нашим пограничникам обращаются и непосредственно граждане Украины. Они все чаще прибывают на белорусские пункты пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинцы всё чаще прибывают на белорусские пункты пропуска. Большинство идёт транзитом-1

За сутки в Беларусь проследовало более 300 украинцев, большинство – транзитом через Польшу. Часто люди обращаются с просьбами о пропуске на территорию Беларуси для приобретения товаров первой необходимости.

Украинцы всё чаще прибывают на белорусские пункты пропуска. Большинство идёт транзитом-4

Принимая во внимание ситуацию, в которой находятся жители украинского приграничья, белорусская сторона продолжает оказывать содействие и предоставляет возможность въезда на территорию нашей страны. В самой Украине ситуация остается напряженной. Люди массово покидают страну при первой же возможности.

# Беженцы # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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