В Минске нашли повешенным Эмиля Чечко. СК рассматривает несколько версий произошедшего

Новости Беларуси. В Минске повешенным найден бывший польский военный Эмиль Чечко. Тело обнаружено по месту жительства погибшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 декабря Госпогранкомитет сообщил, что на белорусско-польской границе пограничники остановили солдата Вооруженных Сил Польши Эмиля Чечко. В нашей стране он попросил политического убежища, а позже дал большую пресс-конференцию, где в подробностях рассказал о массовых убийствах беженцев, которые совершали «стражи граничные» по приказу высших должностных лиц в период обострения миграционного кризиса.