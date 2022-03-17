В Минске нашли повешенным Эмиля Чечко. СК рассматривает несколько версий произошедшего

Новости Беларуси. В Минске повешенным найден бывший польский военный Эмиль Чечко. Тело обнаружено по месту жительства погибшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске повешенным найден бывший польский военный Эмиль Чечко. Тело обнаружено по месту жительства погибшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
17 декабря Госпогранкомитет сообщил, что на белорусско-польской границе пограничники остановили солдата Вооруженных Сил Польши Эмиля Чечко. В нашей стране он попросил политического убежища, а позже дал большую пресс-конференцию, где в подробностях рассказал о массовых убийствах беженцев, которые совершали «стражи граничные» по приказу высших должностных лиц в период обострения миграционного кризиса.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску:
Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия, в настоящий момент проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.
Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе насильственный характер смерти.