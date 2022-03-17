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В Минске нашли повешенным Эмиля Чечко. СК рассматривает несколько версий произошедшего

17 марта 2022 16:53
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Новости Беларуси. В Минске повешенным найден бывший польский военный Эмиль Чечко. Тело обнаружено по месту жительства погибшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске нашли повешенным Эмиля Чечко. СК рассматривает несколько версий произошедшего-1

17 декабря Госпогранкомитет сообщил, что на белорусско-польской границе пограничники остановили солдата Вооруженных Сил Польши Эмиля Чечко. В нашей стране он попросил политического убежища, а позже дал большую пресс-конференцию, где в подробностях рассказал о массовых убийствах беженцев, которые совершали «стражи граничные» по приказу высших должностных лиц в период обострения миграционного кризиса.

В Минске нашли повешенным Эмиля Чечко. СК рассматривает несколько версий произошедшего-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску:
Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия, в настоящий момент проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.

Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе насильственный характер смерти.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Эмиль Чечко # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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