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Член Молодёжного совета: «Беларусь – это стартап Александра Григорьевича»

04 декабря 2024 17:39
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Член Молодёжного совета: «Беларусь – это стартап Александра Григорьевича»-2

Александра Горбатова, член Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:
Беларусь – это стартап Александра Григорьевича. В любой стартап нужно вкладываться и инвестировать. Мало того, что он инвестировал всего себя в эту страну, благодаря 30 лет президентства мы живем в прекрасной стране, где есть все для самореализации молодежи, старшего поколения, а это площадки, чтобы найти еще больших инвесторов и развиваться еще больше, чтобы потом мы вкладывались так, как вкладывается сейчас Александр Григорьевич в нашу страну. Чтобы у нас было 30 лет президентства, 60 и далее.

Подробности в видео.

# Государственная политика # Евгений Пустовой

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