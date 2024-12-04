Член Молодёжного совета: «Беларусь – это стартап Александра Григорьевича»

Александра Горбатова, член Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Беларусь – это стартап Александра Григорьевича. В любой стартап нужно вкладываться и инвестировать. Мало того, что он инвестировал всего себя в эту страну, благодаря 30 лет президентства мы живем в прекрасной стране, где есть все для самореализации молодежи, старшего поколения, а это площадки, чтобы найти еще больших инвесторов и развиваться еще больше, чтобы потом мы вкладывались так, как вкладывается сейчас Александр Григорьевич в нашу страну. Чтобы у нас было 30 лет президентства, 60 и далее.

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