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Ожидают увеличения производства молока на треть – в Могилёвской области открылся новый МТК

04 декабря 2024 18:03
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Все регионы страны взяли курс на масштабное и технологическое переоснащение АПК. Акцент – на крупнотоварное производство. Одно из поручений Президента – к 2030 году избавиться от старых молочно-товарных ферм и производить продукцию только на современных комплексах. До конца 2024 года в каждом регионе должны заработать по 10 таких объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как выполняется поручение главы государства в Могилевской области, знает Юлия Мычка.

Ожидают увеличения производства молока на треть – в Могилёвской области открылся новый МТК-2

Уже скоро на новую ферму «Сеньково» привезут первую партию высокопродуктивных животных – 45 нетелей. Для уверенного старта хозяйство самостоятельно вырастило 400 голов, которых будут размещать здесь постепенно.

Новый молочно-товарный комплекс, рассчитанный на 600 голов дойного стада, должен поднять экономику сельхозпредприяти на новый уровень: ожидают, что производительность молока увеличится на треть. А это плюс 10-12 тонн в день. Но чтобы арифметика сложилась, нужна четкая технология. Именно поэтому новый комплекс (как и все, построенные по указу Президента) – воплощение стратегии развития молочного скотоводства животноводческой отрасли в Беларуси. Здесь созданы идеальные условия для дойного стада.

Ожидают увеличения производства молока на треть – в Могилёвской области открылся новый МТК-4

Александр Жибурт, директор сельхозпредприятия «Авангард»:
Данный комплекс для нашего предприятия – это будущее, потому что у нас имеется четыре молочно-товарных фермы и один был комплекс немного не достроен. Потому в дальнейшем энные фермы и сараи будем закрывать и наращивать здесь свое будущее коров. 

Ожидают увеличения производства молока на треть – в Могилёвской области открылся новый МТК-6

Светлые просторные помещения, система новозоудаления, большой профилакторий на 200 телят. Техническая начинка будет автоматизировать весь процесс от доения до управления поголовьем. А главное – санитарный фильтр, который защитит животных от внешних инфекций.

Ожидают увеличения производства молока на треть – в Могилёвской области открылся новый МТК-8

Владимир Коляда, начальник молочно-товарного комлекса «Сеньково»:
Особенность нашего комплекса в том, что имеется санитарный пропускник, который разделен на две части. Грязное, где работники раздеваются перед тем, как приступить к работе. Принимают душ в кабине и перемещаются в чистую зону, где переодеваются в рабочую одежду и уходят на производство. После окончания работы – в обратном направлении.

Молочно-товарный комплекс  «Сеньково» стал восьмым из десяти, запланированных к вводу в 2024 году в регионе по указу Президента. Готовность еще двух составляет 98 %, и они должны открыться до конца декабря. 

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство

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