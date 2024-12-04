Ожидают увеличения производства молока на треть – в Могилёвской области открылся новый МТК

Все регионы страны взяли курс на масштабное и технологическое переоснащение АПК. Акцент – на крупнотоварное производство. Одно из поручений Президента – к 2030 году избавиться от старых молочно-товарных ферм и производить продукцию только на современных комплексах. До конца 2024 года в каждом регионе должны заработать по 10 таких объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выполняется поручение главы государства в Могилевской области, знает Юлия Мычка.

Уже скоро на новую ферму «Сеньково» привезут первую партию высокопродуктивных животных – 45 нетелей. Для уверенного старта хозяйство самостоятельно вырастило 400 голов, которых будут размещать здесь постепенно. Новый молочно-товарный комплекс, рассчитанный на 600 голов дойного стада, должен поднять экономику сельхозпредприяти на новый уровень: ожидают, что производительность молока увеличится на треть. А это плюс 10-12 тонн в день. Но чтобы арифметика сложилась, нужна четкая технология. Именно поэтому новый комплекс (как и все, построенные по указу Президента) – воплощение стратегии развития молочного скотоводства животноводческой отрасли в Беларуси. Здесь созданы идеальные условия для дойного стада.

Александр Жибурт, директор сельхозпредприятия «Авангард»:

Данный комплекс для нашего предприятия – это будущее, потому что у нас имеется четыре молочно-товарных фермы и один был комплекс немного не достроен. Потому в дальнейшем энные фермы и сараи будем закрывать и наращивать здесь свое будущее коров.

Светлые просторные помещения, система новозоудаления, большой профилакторий на 200 телят. Техническая начинка будет автоматизировать весь процесс от доения до управления поголовьем. А главное – санитарный фильтр, который защитит животных от внешних инфекций.