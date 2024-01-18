Прямой эфир

Страта – блюдо классической американской кухни. Рассказываем, как его приготовить

18 января 2024 14:46
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим страту – блюдо классической американской кухни, которое готовится из хлеба, сыра, куриных яиц, бекона, молока и зелени.

В классической страте хлеб укладывать слоями и заливается омлетом с обжаренным беконом. Можно использовать грибы, овощи, различные ингредиенты можно добавлять в начинку. В нашем случае мы готовим страту с черным хлебом и беконом.

Страта – блюдо классической американской кухни. Рассказываем, как его приготовить-1

Нам понадобится 150 граммов твердого сыра. Натираем его на крупной терке.

Страта по своей сути – это что-то среднее между омлетом и запеканкой. Это достаточно сытное и плотное блюдо. Обычно американцы это блюдо подают на завтрак. Оно очень универсально, так как в него можно добавлять любые ингредиенты. Так как традиционно при приготовлении этого блюдо хлеб укладывается слоями, отсюда и название от латинского языка – стратум – слой.

Страта – блюдо классической американской кухни. Рассказываем, как его приготовить-4

Также понадобится бекон. Бекон нарезаем мелким кубиком. Лучше всего для приготовления страты использовать мясо с ярким вкусом. Это либо салями, либо копчено-вареный бекон, либо сырокопченый бекон. Отправляем бекон к сыру.

Страта – блюдо классической американской кухни. Рассказываем, как его приготовить-7

Также понадобится четыре куриных яйца. Все перемешиваем. Добавляем соль, черный молотый перец и зелень петрушки. Зелень добавляем для того, чтобы блюдо было более ароматным и красочным. Это может быть не только петрушка и укроп. Можно использовать кинзу, базилик, орегано, тархун.

Добавляем 100 граммов молока. Перемешиваем.

Страта – блюдо классической американской кухни. Рассказываем, как его приготовить-10

Черный хлеб ломаем крупными кусочками. Добавляем в массу. Чаще всего для приготовления страты используется белый хлеб. Мы используем черный ржаной хлеб. Это сделает наше блюдо более оригинальным. Перемешиваем, чтобы хлеб пропитался.

Страта – блюдо классической американской кухни. Рассказываем, как его приготовить-13

Осталось переложить в форму и поставить в духовку. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Блюдо готово!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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