Страта – блюдо классической американской кухни. Рассказываем, как его приготовить

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим страту – блюдо классической американской кухни, которое готовится из хлеба, сыра, куриных яиц, бекона, молока и зелени. В классической страте хлеб укладывать слоями и заливается омлетом с обжаренным беконом. Можно использовать грибы, овощи, различные ингредиенты можно добавлять в начинку. В нашем случае мы готовим страту с черным хлебом и беконом.

Нам понадобится 150 граммов твердого сыра. Натираем его на крупной терке. Страта по своей сути – это что-то среднее между омлетом и запеканкой. Это достаточно сытное и плотное блюдо. Обычно американцы это блюдо подают на завтрак. Оно очень универсально, так как в него можно добавлять любые ингредиенты. Так как традиционно при приготовлении этого блюдо хлеб укладывается слоями, отсюда и название от латинского языка – стратум – слой.

Также понадобится бекон. Бекон нарезаем мелким кубиком. Лучше всего для приготовления страты использовать мясо с ярким вкусом. Это либо салями, либо копчено-вареный бекон, либо сырокопченый бекон. Отправляем бекон к сыру.

Также понадобится четыре куриных яйца. Все перемешиваем. Добавляем соль, черный молотый перец и зелень петрушки. Зелень добавляем для того, чтобы блюдо было более ароматным и красочным. Это может быть не только петрушка и укроп. Можно использовать кинзу, базилик, орегано, тархун. Добавляем 100 граммов молока. Перемешиваем.

Черный хлеб ломаем крупными кусочками. Добавляем в массу. Чаще всего для приготовления страты используется белый хлеб. Мы используем черный ржаной хлеб. Это сделает наше блюдо более оригинальным. Перемешиваем, чтобы хлеб пропитался.