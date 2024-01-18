Последствия снегопада в Минске ликвидируют тысячи коммунальщиков. Присоединиться может каждый

Вместо крещенских морозов погода сегодня, 18 января, отметилась небывалым снегопадом. Его последствия в Минске ликвидируют работники коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействовано почти 200 единиц специальной техники и свыше 2 000 сотрудников ЖКХ. На помощь им приходят и горожане. Присоединиться к уборке, прежде всего своего двора или улицы? Почему бы и нет.

Анастасия Сулимская, пресс-секретарь – главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности Минского городского жилищного хозяйства:

Для жителей организована работа пунктов выдачи шанцевого инструмента. Их более 130, их адреса размещены на официальном сайте ГУО «Минское городское жилищное хозяйство» и КУП ЖКХ районов Минска.

Ульяна Кунаш:

Тут везде чистят дороги, поэтому на въездах и тротуарах дороги чистые. Везде работают люди с лопатами, убирают дороги, расчищают тротуары.