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Последствия снегопада в Минске ликвидируют тысячи коммунальщиков. Присоединиться может каждый

18 января 2024 14:19
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Вместо крещенских морозов погода сегодня, 18 января, отметилась небывалым снегопадом. Его последствия в Минске ликвидируют работники коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия снегопада в Минске ликвидируют тысячи коммунальщиков. Присоединиться может каждый-1

Задействовано почти 200 единиц специальной техники и свыше 2 000 сотрудников ЖКХ. На помощь им приходят и горожане. Присоединиться к уборке, прежде всего своего двора или улицы? Почему бы и нет.

Последствия снегопада в Минске ликвидируют тысячи коммунальщиков. Присоединиться может каждый-4

Анастасия Сулимская, пресс-секретарь – главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности Минского городского жилищного хозяйства:
Для жителей организована работа пунктов выдачи шанцевого инструмента. Их более 130, их адреса размещены на официальном сайте ГУО «Минское городское жилищное хозяйство» и КУП ЖКХ районов Минска.

Последствия снегопада в Минске ликвидируют тысячи коммунальщиков. Присоединиться может каждый-7

Ульяна Кунаш:
Тут везде чистят дороги, поэтому на въездах и тротуарах дороги чистые. Везде работают люди с лопатами, убирают дороги, расчищают тротуары.

Последствия снегопада в Минске ликвидируют тысячи коммунальщиков. Присоединиться может каждый-10

Спецтехника работает по всему городу. Колонны машин, оборудованные для расчистки от снега, на дорогах сопровождают сотрудники Госавтоинспекции.

# Погода в Беларуси # общество

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