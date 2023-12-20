Пётр Петровский: настоящий спецслужбист – человек своей Родины. Он не может быть бизнесменом

Петр Петровский, политолог:

Россия, постсоветское пространство перед вот этим терроризмом, который породили, кстати, црушники, Усама бен Ладен и компания, а Россия перед ними стала если не первой, то одной из первых. Чечню давай вспомним. Чечня, Волгодонск, Буденновск.

Григорий Азаренок:

Беслан.

Петр Петровский:

А Таджикистан давай вспомним, когда там гражданская война, террористы развели. Россия помогала. Пока американцы там веселились и смотрели «Один дома» с Трампом в эпизодической роли, в тот момент мы как раз боролись с тем, что они породили. Вот этого джинна злого они вытащили против советской власти в Пакистане, и мы с этим боролись. Поэтому, конечно же, российские спецслужбы – это спецслужбы, которые прошли 90-е, нулевые, боролись с внутренним врагом, внешним врагом, с пятыми, шестыми колоннами. Я считаю, что настоящий спецслужбист не может быть каким-то торгашом, бизнесменом. Настоящий сотрудник, настоящий чекист – это человек своей Родины прежде всего.

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