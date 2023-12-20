Азарёнок о беглых: «Они не белорусы, они литовцы, поляки, но низшего сорта»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим политическую обстановку вокруг Беларуси и роль КГБ в сохранении порядка внутри страны. В гостях политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:

Если мы посмотрим на то, что творится сегодня у этих беглых (Алексей Дзермант проанализировал), взяли просто и посмотрели их ценности. Оказывается, их ценности вообще полностью не совпадают с белорусскими. И они называют себя белорусами. «Исследование среди белорусов». Я называю так: исследование среди предателей Беларуси, которые себя хотят выдать за белорусов. Более того, ты вспомни, они пытались не просто выдать себя за белорусов, они пытались просто-напросто сказать, что они самые чистые белорусы и все должны под них равняться. Хотя они никакие не белорусы.