Азарёнок о беглых: «Они не белорусы, они литовцы, поляки, но низшего сорта»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим политическую обстановку вокруг Беларуси и роль КГБ в сохранении порядка внутри страны. В гостях политолог Петр Петровский.
Петр Петровский, политолог:
Если мы посмотрим на то, что творится сегодня у этих беглых (Алексей Дзермант проанализировал), взяли просто и посмотрели их ценности. Оказывается, их ценности вообще полностью не совпадают с белорусскими. И они называют себя белорусами. «Исследование среди белорусов». Я называю так: исследование среди предателей Беларуси, которые себя хотят выдать за белорусов. Более того, ты вспомни, они пытались не просто выдать себя за белорусов, они пытались просто-напросто сказать, что они самые чистые белорусы и все должны под них равняться. Хотя они никакие не белорусы.
Григорий Азаренок, СТВ:
Так, интересно. Мы видели это исследование, вчера с Алексеем Дзермантом общались. Исследование замечательное, прекрасное. И да, все они показали, что их ценности – это Польша, Литва, это Речь Посполитая. Уже надо просто говорить: они не белорусы, они литовцы, поляки, но низшего сорта.
Петр Петровский:
Думаешь, они не литовцы, не поляки?
Григорий Азаренок:
Но низшего сорта.
Петр Петровский:
Я почему так говорю? Потому что либералы не имеют национальности. Они индивидуалисты и эгоисты. Они могут прикрываться чем-то, какими-то ценностями якобы. Но на самом-то деле они не имеют никакого отношения к этим ценностям, к сожалению, потому что они просто предатели, просто использующие название, что «мы такие замечательные и веселые».
Читайте также:
Петровский: благодаря большому турне Президента по Востоку и Югу Беларусь заняла своё место в Африке
Петровский: Вена порадовала. Австрия также отказывается принимать киевский режим в ЕС
Карпенков о фильме «Слово пацана»: зачем такую гадость и грязь снимать, во время СВО? Там антигерои