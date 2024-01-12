Прямой эфир

Президент Беларуси – журналистам: слово и факты являются главным оружием в борьбе за духовность

12 января 2024 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В мире очень неспокойно, но нужно сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно. Об этом заявил Александр Лукашенко во время приема по случаю старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси – журналистам: слово и факты являются главным оружием в борьбе за духовность-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если каждый человек: белорус, наш гость, наши соседи, друзья – вместе с нами проживут этот год и запомнят его как Год качества – значит, получилось. Поэтому нужно сделать все, чтобы качество пронизывало каждого человека. Я как-то говорил: «Мы все умеем делать». Абсолютно все умеем делать для жизни наших людей и даже больше того. Но порой нам не хватает качества. Особенно это важно на информационном фронте, где нашим журналистам и экспертам приходится работать почти в боевой обстановке. У нас нет пока (хоть мы часто говорим об этом) информационной войны. Пока нет. Надо сделать все, чтобы ее не было. Но есть жесточайшее противоборство. Оно всегда и везде начинается с внутренней неразберихи, и это сопровождается информационным противостоянием, а потом и информационной войной. Не хотелось бы, чтобы этот процесс в таком русле продолжался. Надо его остановить. Поэтому обращаюсь к нашим журналистам: «Будьте очень аккуратны и осторожным». Запомните: идем по тонкому льду. Слово сегодня очень важно, и оно должно бить в цель, но оно должно быть очень аккуратным и осторожным. И переборщить нельзя. Слово и факты являются у нас с вами главным оружием в борьбе за духовность, традиционные ценности и подлинные смыслы.

Лукашенко: «Мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг – и мы можем утонуть, опрокинуть государство».

# Журналистика # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: Принципы справедливости – это то, что мы провозглашаем на весь мир. И весь мир откликнется
12 января 2024 19:31

Азарёнок: Принципы справедливости – это то, что мы провозглашаем на весь мир. И весь мир откликнется

Азарёнок: Пришло время найти новый уклад, где будет большая деревня, будут многодетные семьи
12 января 2024 19:29

Азарёнок: Пришло время найти новый уклад, где будет большая деревня, будут многодетные семьи

12 января Владимиру Мулявину исполнилось бы 83 года – вспоминаем легенду белорусской музыки
12 января 2024 19:05

12 января Владимиру Мулявину исполнилось бы 83 года – вспоминаем легенду белорусской музыки