Президент Беларуси – журналистам: слово и факты являются главным оружием в борьбе за духовность

В мире очень неспокойно, но нужно сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно. Об этом заявил Александр Лукашенко во время приема по случаю старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если каждый человек: белорус, наш гость, наши соседи, друзья – вместе с нами проживут этот год и запомнят его как Год качества – значит, получилось. Поэтому нужно сделать все, чтобы качество пронизывало каждого человека. Я как-то говорил: «Мы все умеем делать». Абсолютно все умеем делать для жизни наших людей и даже больше того. Но порой нам не хватает качества. Особенно это важно на информационном фронте, где нашим журналистам и экспертам приходится работать почти в боевой обстановке. У нас нет пока (хоть мы часто говорим об этом) информационной войны. Пока нет. Надо сделать все, чтобы ее не было. Но есть жесточайшее противоборство. Оно всегда и везде начинается с внутренней неразберихи, и это сопровождается информационным противостоянием, а потом и информационной войной. Не хотелось бы, чтобы этот процесс в таком русле продолжался. Надо его остановить. Поэтому обращаюсь к нашим журналистам: «Будьте очень аккуратны и осторожным». Запомните: идем по тонкому льду. Слово сегодня очень важно, и оно должно бить в цель, но оно должно быть очень аккуратным и осторожным. И переборщить нельзя. Слово и факты являются у нас с вами главным оружием в борьбе за духовность, традиционные ценности и подлинные смыслы.