Сотрудники милиции проводят акцию «Дом без насилия»: какие профилактические меры принимаются?

Не наказать, а предупредить. В Беларуси стартовала акция «Дом без насилия». До середины следующей недели сотрудники милиции и социальные работники будут посещать потенциально опасные семьи. Они также проведут встречи в учреждениях образования и трудовых коллективах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевая цель – привлечь внимание к проблеме и найти пути ее решения. С одной из пострадавших, которая пережила семейную трагедию, познакомилась наш корреспондент Влада Родовская.

Пенсионерка из Минска свою семейную трагедию без слез вспоминать не может. Растила ребенка одна. В какой-то момент сын стал неуправляемым, увлекся алкоголем. В пьяном состоянии не раз подвергал физическому насилию свою мать. Отбывал и тюремный срок, и в психиатрической больнице наблюдался – безрезультатно. А недавно и вовсе взялся за нож... Здесь наша героиня отмалчиваться не стала.

Хорошо, что была тепло одета – майка, байка, безрукавка. И сюда вот – ниже ключицы, выше груди – такой сильный удар… До крови, до кожи не дошло, но синяк остался. После всего случившегося я быстро позвонила участковому – и он пришел.

Было возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Теперь сын находится в СИЗО. К сожалению, это не первая и не последняя из страшных семейных драм. Ежегодно в Беларуси фиксируются тысячи случаев домашнего насилия. В основном дебоширами выступают безработные мужчины с вредными привычками. Подробности в сюжете.

О том, что насилие не случай, когда применима пословица: молчание – золото, продолжают напоминать сотрудники милиции. Визиты к дебоширам, общение с пострадавшими, встречи в учреждениях образования и в трудовых коллективах – в рамках профилактической акции «Дом без насилия» ведется постоянная работа.