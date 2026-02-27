В Испании план ускоренной легализации мигрантов вызывает серьезное напряжение в системе

В Испании план ускоренной легализации как минимум полумиллиона мигрантов уже вызывает серьезное напряжение в системе, которая годами работает на пределе. До старта процедуры остаются недели, но информации почти нет: перед офисами – длинные очереди, сотрудники не могут объяснить даже базовые требования, а окончательный правительственный декрет все еще не опубликован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти обещают открыть процесс с апреля по июнь. Известны лишь отдельные критерии: отсутствие судимостей и либо проживание в стране не менее пяти месяцев, либо подача прошения об убежище до конца прошлого года. При этом ни дополнительного бюджета, ни новых сотрудников не выделено. Профсоюзы предупреждают, что система может попросту сломаться под наплывом заявлений. На этом фоне мигранты пытаются собрать документы в условиях полной неопределенности.

Одни, чьи прошения об убежище отклонили, опасаются снова оказаться в нелегальном положении. Другие проводят дни в очередях за справками и говорят, что становятся уязвимыми для мошенников. Власти и правда фиксируют рост нелегального рынка платных услуг. А пока ясности нет, очереди в Барселоне и Мадриде только растут. Для многих исход кампании станет вопросом выживания.