С экскурсией по музею и плетением венков. Женщины Гродненской области организовали автопробег накануне 22 июня

Новости Беларуси. По маршруту героев отправились женщины Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Локацию для автопробега выбрали Августовский канал – место не только уникальное по своей природе и рукотворным сооружениям, но еще и место памяти. Канал расположен на западной границе страны, именно эта территория приняла первый удар немецко-фашистских захватчиков. От историй храбрости и установки памятных табличек до спуска на воду девичьих венков. Галина Буро отправилась по маршруту.

Сохранить память и боль войны не на словах. У каждой это долг из личного.

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:

Однажды в лесу мы отыскали могилу неизвестного солдата, а рядом на сосне были выжжены слова: «Я вечно не приемлю, зачем меня погребли, мне так не хотелось в землю с любимой моей земли». В ходе поисковой работы мы позже установили, что это могила 17-летнего парнишки, который любил стихи Марины Цветаевой. С тех пор началась моя история поисковой работы, в том числе и в нашем Белорусском союзе женщин. Вот эту историю я пронесла через всю свою жизнь.

Везли женщины цветы и к мемориалам на пограничных заставах Августовского канала – в 1941-м они были стерты с лица земли. Некоторые не возродились. Другие сегодня носят имена погибших командиров, как, например, застава Усова.

Галина Буро, корреспондент:

Сегодня это место называют заставой героев. 22 июня 1941 года немцы планировали захватить ее за 30 минут, в итоге бой длился 8 часов. Три десятка бойцов и офицеров под командованием молодого командира, 24-летнего Виктор Усова, отбили 7 атак. К полудню застава погибла полностью.

Закрыть глаза и представить, как небо взрывается до земли, как вылетают стекла в окнах казармы и звучит команда «Застава, к бою!» Все, что осталось от того смертельного рассвета, собрано на полках музея. Можно прочитать информацию на любом языке. У братской могилы в посёлке Сопоцкин установили таблицу с QR-кодом.

Виктор Иванович Усов умер со снайперской винтовкой, а также с револьвером в кобуре. Это его личный револьвер, который у нас находится на пограничной заставе.

Никто не струсил, не сбежал, не сдался. Молодые парни, которые хотели жить, но выбрали защищать родину до последнего вздоха. Чьи-то сыновья, чьи-то мужья. Таких же женщин, как они.

Венки, в которые вплели скорбь и память, девушки спустили на гладь молчаливой воды.

Вероника Трубкина, лидер молодежного крыла Островецкого общественного объединения Белорусского союза женщин:

Мы вплели туда всю ту боль, все наше историческое прошлое, которое мы хотим сохранить и передать нашему будущему поколению. Потому что сейчас все искажается, а мы хотим преподнести это в том свете, в котором оно было.

Кристина Трофимчик, председатель Ивьевской районной организации Белорусского союза женщин:

Подрастающее поколение должно знать о том, какой ценой досталось им мирное и чистое небо над головой, помнить об этом, передавать из поколения в поколение, ведь пока мы живы, память наша жива.