Куда выбросить кофейную гущу? Способ, идеальный для кофеманов и экологии

Ни один ваш день не обходится без чашки кофе? А вы знали, как правильно утилизировать кофейную гущу и сколько таких отходов выбрасывается ежегодно? Этот способ идеален для кофеманов и экологии. И вот почему.
Ни один ваш день не обходится без чашки кофе? А вы знали, как правильно утилизировать кофейную гущу и сколько таких отходов выбрасывается ежегодно? Этот способ идеален для кофеманов и экологии. И вот почему.
Фото: pixabay.com
Как сообщают в Upworthy, одна из самых больших проблем при производстве кофе заключается в том, что от него остается огромное количество отходов. После отделения кофейных зерен около 45 % всей биомассы выбрасывается. Это означает, что ежегодно в окружающую среду выбрасывается около 10 миллионов тонн кофейной мякоти. При неправильной утилизации отходы могут нанести серьезный ущерб почве и источникам воды.
Фото: pixabay.com
Новое исследование, опубликованное в журнале Британского экологического общества Ecological Solutions and Evidence, показало, что мякоть кофе – это не просто мусор, от которого следует избавиться. Она может оказать невероятно положительное влияние на плодородие земли.
Фото: via British Ecological Society
Исследователи разместили 30 самосвалов с кофейной гущей на бесплодной земле в Коста-Рике. Эксперимент проводился на бывшей кофейной ферме, которая подверглась быстрой вырубке леса в 1950-х годах.
Фото: via British Ecological Society
Участок земли рядом с кофе был оставлен в качестве контрольного для эксперимента. «Результаты были впечатляющими», –сказала доктор Ребекка Коул, ведущий автор исследования. – «Территория, обработанная толстым слоем кофейной мякоти, превратилась в небольшой лес всего за два года, в то время как на контрольном участке преобладали неместные пастбищные травы». Зелень на участке с кофейной гущей росла в четыре раза быстрее. Зона обработки кофе также устранила инвазивные травы, которые могут причинять вред.
Фото: pixabay.com
Если результаты повторятся, то это беспроигрышный вариант для любителей кофе и окружающей среды. Исследователи считают, что обработка кофе может быть рентабельным способом восстановления лесов на деградированных землях. Они также могут работать, чтобы избежать последствий изменения климата, поддерживая рост лесов по всему миру.
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