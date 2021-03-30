Куда выбросить кофейную гущу? Способ, идеальный для кофеманов и экологии

Ни один ваш день не обходится без чашки кофе? А вы знали, как правильно утилизировать кофейную гущу и сколько таких отходов выбрасывается ежегодно? Этот способ идеален для кофеманов и экологии. И вот почему.

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Как сообщают в Upworthy, одна из самых больших проблем при производстве кофе заключается в том, что от него остается огромное количество отходов. После отделения кофейных зерен около 45 % всей биомассы выбрасывается. Это означает, что ежегодно в окружающую среду выбрасывается около 10 миллионов тонн кофейной мякоти. При неправильной утилизации отходы могут нанести серьезный ущерб почве и источникам воды.

Фото: pixabay.com

Новое исследование, опубликованное в журнале Британского экологического общества Ecological Solutions and Evidence, показало, что мякоть кофе – это не просто мусор, от которого следует избавиться. Она может оказать невероятно положительное влияние на плодородие земли.

Фото: via British Ecological Society

Исследователи разместили 30 самосвалов с кофейной гущей на бесплодной земле в Коста-Рике. Эксперимент проводился на бывшей кофейной ферме, которая подверглась быстрой вырубке леса в 1950-х годах.

Фото: via British Ecological Society

Участок земли рядом с кофе был оставлен в качестве контрольного для эксперимента. «Результаты были впечатляющими», –сказала доктор Ребекка Коул, ведущий автор исследования. – «Территория, обработанная толстым слоем кофейной мякоти, превратилась в небольшой лес всего за два года, в то время как на контрольном участке преобладали неместные пастбищные травы». Зелень на участке с кофейной гущей росла в четыре раза быстрее. Зона обработки кофе также устранила инвазивные травы, которые могут причинять вред.

Фото: pixabay.com