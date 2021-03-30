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Куда выбросить кофейную гущу? Способ, идеальный для кофеманов и экологии

30 марта 2021 14:51
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Ни один ваш день не обходится без чашки кофе? А вы знали, как правильно утилизировать кофейную гущу и сколько таких отходов выбрасывается ежегодно? Этот способ идеален для кофеманов и экологии. И вот почему.  

Куда выбросить кофейную гущу? Способ, идеальный для кофеманов и экологии-1

Фото: pixabay.com

Как сообщают в Upworthy, одна из самых больших проблем при производстве кофе заключается в том, что от него остается огромное количество отходов. После отделения кофейных зерен около 45 % всей биомассы выбрасывается. Это означает, что ежегодно в окружающую среду выбрасывается около 10 миллионов тонн кофейной мякоти. При неправильной утилизации отходы могут нанести серьезный ущерб почве и источникам воды.  

Куда выбросить кофейную гущу? Способ, идеальный для кофеманов и экологии-4

Фото: pixabay.com  

Новое исследование, опубликованное в журнале Британского экологического общества Ecological Solutions and Evidence, показало, что мякоть кофе  это не просто мусор, от которого следует избавиться. Она может оказать невероятно положительное влияние на плодородие земли.  

Куда выбросить кофейную гущу? Способ, идеальный для кофеманов и экологии-7

Фото: via British Ecological Society

Исследователи разместили 30 самосвалов с кофейной гущей на бесплодной земле в Коста-Рике. Эксперимент проводился на бывшей кофейной ферме, которая подверглась быстрой вырубке леса в 1950-х годах.  

Куда выбросить кофейную гущу? Способ, идеальный для кофеманов и экологии-10

Фото: via British Ecological Society

Участок земли рядом с кофе был оставлен в качестве контрольного для эксперимента. «Результаты были впечатляющими», сказала доктор Ребекка Коул, ведущий автор исследования. «Территория, обработанная толстым слоем кофейной мякоти, превратилась в небольшой лес всего за два года, в то время как на контрольном участке преобладали неместные пастбищные травы». Зелень на участке с кофейной гущей росла в четыре раза быстрее. Зона обработки кофе также устранила инвазивные травы, которые могут причинять вред.  

Куда выбросить кофейную гущу? Способ, идеальный для кофеманов и экологии-13

Фото: pixabay.com

Если результаты повторятся, то это беспроигрышный вариант для любителей кофе и окружающей среды. Исследователи считают, что обработка кофе может быть рентабельным способом восстановления лесов на деградированных землях. Они также могут работать, чтобы избежать последствий изменения климата, поддерживая рост лесов по всему миру.  

Сколько чашек кофе можно выпивать в день, чтобы не навредить здоровью? Подробности здесь.  

# Экология # калейдоскоп # Ребекка Коул # Фотофакт

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