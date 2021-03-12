Для таких отходов есть специализированные контейнеры. Что ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорный бак?

Новости Беларуси. Сколько килограммов мусора в год выбрасывают минчане? Поможет ли заваривание мусоропровода в вопросе сортировки отходов, и нужна ли большому городу депозитно-залоговая система обращения тары? Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. В студии «Большого города» эксперты предприятия «Бел НИЦ “Экология”» Екатерина Ботян и Дмитрий Мелех.
Илона Волынец, ведущая:
А что ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорный контейнер? Это, наверное, батарейки?
Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ “Экология”»:
На самом деле, нельзя говорить, что что-то нельзя выбрасывать в мусорный контейнер. Дело в том, что на сегодня в Минске создана хорошая, развитая система сбора отходов. Второй вопрос в том, что население не всегда готово поддерживать созданную систему. Но сегодня есть условия для сбора практически всех видов отходов, которые образуются у населения. Есть возможность для раздельного сбора бумаги, пластика, таких особенных отходов, как ртутьсодержащие – это специализированные контейнеры зеленого цвета в торговых сетях, куда мы можем положить не только батарейки, элементы питания, но и, например, отработанные лампы, содержащие ртуть, и иные отходы. В эти контейнеры также можно сдать бытовую технику. В Минске есть и площадки для сбора крупногабаритных отходов.
«Отходная корзина на четверть состоит из органики». Сколько мусора выбрасывают минчане? Подробности здесь.