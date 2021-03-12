Для таких отходов есть специализированные контейнеры. Что ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорный бак?

Новости Беларуси. Сколько килограммов мусора в год выбрасывают минчане? Поможет ли заваривание мусоропровода в вопросе сортировки отходов, и нужна ли большому городу депозитно-залоговая система обращения тары? Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. В студии «Большого города» эксперты предприятия «Бел НИЦ “Экология”» Екатерина Ботян и Дмитрий Мелех.

Илона Волынец, ведущая:

А что ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорный контейнер? Это, наверное, батарейки?