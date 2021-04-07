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Куда выбрасывать флешки, смартфоны и клавиатуры? В Минске появится больше специальных контейнеров

07 апреля 2021 21:13
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Новости Беларуси. Возможность выбросить вышедшие из строя телефоны и ноутбуки без вреда для экологии. В Минске увеличилось количество контейнеров для сбора электронных отходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Куда выбрасывать флешки, смартфоны и клавиатуры? В Минске появится больше специальных контейнеров-1

Если в 2020 году их было всего два на весь город, то в этом сезоне – 24. В контейнер можно выбросить любую малогабаритную технику. Например, смартфоны, флешки, карты памяти, клавиатуру. А вот батарейки, макулатура, пластик, стекло и приборы, содержащие ртуть, под запретом. Контейнеры будут разгружать ежемесячно. В 2020 году минчане сдали 350 килограммов электронного мусора.

Куда выбрасывать флешки, смартфоны и клавиатуры? В Минске появится больше специальных контейнеров-4

Ярослав Петровский, начальник отдела экологии предприятия-изготовителя контейнеров:
Сначала мы везем на завод, тут это все сортируется, подсчитывается, а потом сдаем в специализированную организацию, которая занимается извлечением драгоценных металлов. Практически все, что попадает к нам в контейнер, сдается в эти организации. Мы отделяем только макулатуру, металл, пластик.

# Экология # общество # Фотофакт

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