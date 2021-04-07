Куда выбрасывать флешки, смартфоны и клавиатуры? В Минске появится больше специальных контейнеров

Новости Беларуси. Возможность выбросить вышедшие из строя телефоны и ноутбуки без вреда для экологии. В Минске увеличилось количество контейнеров для сбора электронных отходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Если в 2020 году их было всего два на весь город, то в этом сезоне – 24. В контейнер можно выбросить любую малогабаритную технику. Например, смартфоны, флешки, карты памяти, клавиатуру. А вот батарейки, макулатура, пластик, стекло и приборы, содержащие ртуть, под запретом. Контейнеры будут разгружать ежемесячно. В 2020 году минчане сдали 350 килограммов электронного мусора.